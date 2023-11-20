сегодня, 18:44
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 21 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Юношеская, 23, улица Стаханова, 37, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 из-за работ по монтажу приборов учета отключат электричество в домах № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 8, 61 по улице Еловой, на улицах 20 Партсъезда, Красной, Маяковского, Баумана, в садоводчествах «Сокол-2», «Сокол-3».
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 3 по улице Городовикова, № 44а по улице Минской, №№ 54, 63, 93 по улице Смирнова, № 1 в переулке Кочубея, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, № 19 по улице Котовского, а также улицы Солнечную, Неделина, переулок Володи Дубинина.
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