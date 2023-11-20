На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 21 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома №№ 25, 27 по улице Суворова, № 4 в Трамвайном переулке, №№ 4, 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 20а, 20 ст.1, 20 ст.2, вл. 20в, 21/1, 22, 22а, с.22а, 70, 74 по улице 9 Мая, №№ 3, 4 по улице М. Расковой, № 11 по улице Московской, №№ 35, 35б, 37, 39, 39в по улице Стаханова, №№ 7, 7б, 9, 10, 10а, 11, 14, 14а по бульвару Есенина, №№ 20, 24 по улице Катукова, №№ 18, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а по улице Юношеской, а также в частном секторе улиц Горького, Адамова, Подовражной, Ворошилова, и домах №№ 20-42 по улице Юношеской.

Воду подвезут по адресам: улица Юношеская, 23, улица Стаханова, 37, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

21 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 из-за работ по монтажу приборов учета отключат электричество в домах № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 8, 61 по улице Еловой, на улицах 20 Партсъезда, Красной, Маяковского, Баумана, в садоводчествах «Сокол-2», «Сокол-3».

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 3 по улице Городовикова, № 44а по улице Минской, №№ 54, 63, 93 по улице Смирнова, № 1 в переулке Кочубея, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, № 19 по улице Котовского, а также улицы Солнечную, Неделина, переулок Володи Дубинина.