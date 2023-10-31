Двух детей и трех взрослых спасли пожарные из горящей многоэтажки на улице Архангельской

Утром 30 октября в квартире пятиэтажки на улице Архангельской в Липецке возник пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Пламя объяло жилую комнату. Огонь уничтожил вещи и мебель на площади 10 квадратных метров.«Из горящего дома спасены пять человек, в том числе двое детей, и 10 человек эвакуированы. С пожаром боролись четыре отделения, экипаж автолестницы, штаб пожаротушения и отряд МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка», - говорится в сообщении регионального управления МЧС.