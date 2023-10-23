Общество
сегодня, 11:40
С «Завода Стальнофф» требуют 70 000 рублей за фотографию космодрома
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Снимок московского фотографа размещен на сайте компании без его ведома.
В Арбитражный суд Липецкой области обратился индивидуальный предприниматель с иском к ООО «Завод Стальнофф» о взыскании компенсации в 70 тысяч рублей за нарушение исключительного права на фотографию.
В иске заявлено, что фотография «Космодром Плесецк», сделанная московским фотографом, была размещена на официальном сайте завода. Правообладатель направил в адрес ООО «Завод Стальнофф» претензию с предложением урегулировать спор и выплатить компенсацию. А потом и обратился в суд.
Заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области,
В иске заявлено, что фотография «Космодром Плесецк», сделанная московским фотографом, была размещена на официальном сайте завода. Правообладатель направил в адрес ООО «Завод Стальнофф» претензию с предложением урегулировать спор и выплатить компенсацию. А потом и обратился в суд.
Заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области,
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