За хлам в подвале придётся заплатить 25 000 рублей

Директор управляющей компании оштрафован за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В Госжилинспекцию обратился жилец дома №2 по улице Адмирала Макарова. По обращению собственника сотрудники ГЖИ наведались в дом и обнаружили захламленные бытовым мусором подвалы в трёх подъездах.



В отношении должностного лица ООО «УК «Малахит» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи директор управляющей организации оштрафован на 25 тысяч рублей.



