сегодня, 15:24
За хлам в подвале придётся заплатить 25 000 рублей
Директор управляющей компании оштрафован за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
В отношении должностного лица ООО «УК «Малахит» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи директор управляющей организации оштрафован на 25 тысяч рублей.
Ага , щас !
Ольга
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