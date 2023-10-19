Общество

сегодня, 15:24

За хлам в подвале придётся заплатить 25 000 рублей

7 734
#ЖКХ
4
За хлам в подвале придётся заплатить 25 000 рублей

Директор управляющей компании оштрафован за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В Госжилинспекцию обратился жилец дома №2 по улице Адмирала Макарова. По обращению собственника сотрудники ГЖИ наведались в дом и обнаружили захламленные бытовым мусором подвалы в трёх подъездах.

В отношении должностного лица ООО «УК «Малахит» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи директор управляющей организации оштрафован на 25 тысяч рублей.

7 734
#ЖКХ
4

Комментарии (7)

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Ага , щас !

11 минут назад
Пх, сами проверяйте , десятилетиями жильцы сваливали в подвалы всякий хлам . А УК теперь порядок должны наводить .
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Ольга

45 минут назад
Ушинского 26 тоже не помешало бы посмотреть. УК даже и не знает где именно там подвалы расположены. В начале порядок, ну и ладно. А дальше хоть трава не расти...
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Animal Planet

сегодня, 15:53
А у нас в подвале срезаны почти все замки с дверей,и это сделала управляшка.
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Мимоходом

сегодня, 15:44
А когда Слободу оштрафуют. У нас из подвала уже и блохи сбежали - лапки боятся поломать.
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Пх

сегодня, 15:42
Липовская 8 Проверьте подвалы.
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ХА-ХА

сегодня, 15:41
он троим премию выпишит ...и вернет в 2 раза больше ....а все щтрафы мы оплачиваем ....надо 15 суток с метлой работать ...им на пользу пойдет
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Викторм

сегодня, 15:31
Правильно. Штрафовать нужно непосредственно руководителей. И запрещать им занимать должности.
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