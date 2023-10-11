Происшествия

сегодня, 12:45

Таксист и официант присвоили телефоны забывчивых клиентов

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#кража

Возбуждены уголовные дела о кражах.

Областное управление МВД рассказало о двух однотипных кражах, раскрытых полицейским. В обоих случаях обвиняемыми по уголовным делам проходят работники сферы обслуживания.

10 сентября 27-летний житель Липецка забыл в такси смартфон стоимостью в 60 000 рублей. Пропажу он заметил только дома.  Полицейские выяснили, что телефон присвоил 30-летний водитель такси. Телефон таксист продал в Воронеже за 8 000 рублей. 

— Сотрудники полиции отыскали телефон и вернули его владельцу, — рассказали в пресс-службе УМВД.

7 октября 39-летняя жительница Липецкого района оставила свой телефон за 30 000 рублей в кафе на территории Плехановского лесничества.  Как установили сотрудники уголовного розыска, сотовый нашел и присвоил 21-летний официант. 

Телефон полицейские также вернули владелице. 

«По фактам хищений возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении областного УМВД.

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#кража

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