Происшествия

сегодня, 18:20

На месте коммунальной аварии в районе кольца Трубного работают сотрудники Следственного комитета

12 2015
#коммунальная авария
3

Следователи фиксируют происходящее

Как сообщают в СУ СК России по Липецкой области, сотрудники следкома сегодня работают на месте коммунальной аварии в районе кольца Трубного.

«Проводится осмотр, фиксируются все обстоятельства», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.

12 2015
#коммунальная авария
3

Комментарии (12)

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ЖД вокзал

4 минуты назад
Ну и когда же будет вода? Ждём со вчерашнего вечера. Нам наша мэр обещала.... всю ночь ждали, караулили... нету... уже следующий вечер к концу подходит... Когда будет решена эта проблема?
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Банщик

26 минут назад
А что делать людям без холодной воды? Когда ждать подачи?
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Полагаю

28 минут назад
Через полчаса все работы закончится!, СлАва следственному комитету , Который куда-то следует!
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Сотрудник

31 минуту назад
Большая аварийка дальше больше
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Знающий

36 минут назад
А почему Экотерм людям питьевую водичку не подвозит в 5л баклажках, накосячили дальше некуда, и в кусты, я не я и авария не моя, в плане не отмечено! Это уже не прокатит, слишком длинной оказалась необозначенная труба, и люди в погонах уже приехали! Это тебе дирехтор не работникам не платить, тут придётся ответить!
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Липчанка

50 минут назад
Прокуратура создаёт видимость бурной деятельности. Сейчас не записывать нужно,а на практике помогать. А то .... семеро с ложкой, а работают два человека. Остальные только создают видимость бурной деятельности .
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полная деградация ЖКХ

сегодня, 19:07
на Соколе на ул. Пожарского две трубы меняют уже пол года. за это время у нмх даже траншея успела обвалиться и закрыть движение автобусов на Доменьщиков .а там всего то 60 метров труб. что можно сделать такими темпами за пол - года , когда за такое же время прокладывают станцию метро со всеми коммуникациями ?
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Егор

сегодня, 18:57
А что может сделать Следственный комитет, если у них под носом на ул. Балмочных раскопали, и все идет по планы, выходные все отдыхают, начинают работат с 9 утра, пока видимость одна, так и тут .
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Прохожий

сегодня, 18:54
37 год наступил.
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Зато согласовали

сегодня, 18:52
«трубопровод в этом месте отмечен не был»???!!!! Страна непуганных идиотов
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