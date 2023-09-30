На месте коммунальной аварии в районе кольца Трубного работают сотрудники Следственного комитета

Следователи фиксируют происходящее

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Как сообщают в СУ СК России по Липецкой области, сотрудники следкома сегодня работают на месте коммунальной аварии в районе кольца Трубного.



«Проводится осмотр, фиксируются все обстоятельства», - говорится в сообщении.



Напомним, 27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.



