Число покусанных клещами перевалило за четыре тысячи

За последнюю неделю от клещей пострадали 100 человек.

По состоянию на 28 сентября в медицинские организации Липецкой области по поводу укусов клещей обратились 4052 человека, в том числе 1765 детей (43,6%).



Как сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, за последнюю неделю зарегистрировано 100 случаев присасывания клещей (из них на детей приходится 32 случая), что меньше предыдущей недели в 1,4 раза, но выше уровня аналогичного периода 2022 года в 2,8 раза.



Осенью остаётся большая вероятность встретиться с клещами, являющимися переносчиками опасных заболеваний. Ведь сейчас липчане активно выезжают на природу за грибами, на свои садово-огородные участки, на рыбалку.



В лаборатории области с начала года для исследования доставлено 3435 клещей, из них 503 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (14,6%), 184 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,4%), 8 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).



По случаям присасывания клещей первое место продолжают занимать территории домовладений и приусадебных участков (63%), второе – природные условия (21,2%), третье – территории садоводческих товариществ (7,2%).