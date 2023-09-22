Общество

35 минут назад

На улице Октябрьской всю неделю бьют ключи

2 169
#ЖКХ
3

Произошёл порыв чугунной трубы диаметром 100 миллиметров.

В районе дома №51 по улице Октябрьской в Липецке с начала недели из-под асфальта бьют ключи, которые образуют коммунальный ручей. Заявку на устранение утечки жители сделали ещё в понедельник, 18 сентября. Но вода как бежала, так и бежит.

Как сообщили GOROD48 «РВК-Липецк», в районе дома №51 по улице Октябрьской произошёл порыв чугунной трубы диаметром 100 миллиметров. Об утечке на водопроводе компании известно, она обследована и внесена в план работы. Предположительно, порыв будут устранять на следующей неделе.
2 169
#ЖКХ
3

Комментарии (2)

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2 минуты назад
Живу рядом., детям есть чем заняться, от компьютеров отвлекутся.
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Живу рядом.

13 минут назад
Снимите репортаж с перекрёстка Неделиной и Пушкина. Там уже 3 недели из люка по всей дороге ключ течёт, так же на остановке Пушкина в сторону Спутника точно такая же ситуация. А в вечернее время по этому ручю можно кораблики пускать.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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