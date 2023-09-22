На улице Октябрьской всю неделю бьют ключи

Произошёл порыв чугунной трубы диаметром 100 миллиметров.

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В районе дома №51 по улице Октябрьской в Липецке с начала недели из-под асфальта бьют ключи, которые образуют коммунальный ручей. Заявку на устранение утечки жители сделали ещё в понедельник, 18 сентября. Но вода как бежала, так и бежит.



Как сообщили GOROD48 «РВК-Липецк», в районе дома №51 по улице Октябрьской произошёл порыв чугунной трубы диаметром 100 миллиметров. Об утечке на водопроводе компании известно, она обследована и внесена в план работы. Предположительно, порыв будут устранять на следующей неделе.