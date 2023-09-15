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Липецкие регбисты в чемпионате ЦФО побеждали только «всухую»

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#Регби
Липецкие регбисты в чемпионате ЦФО побеждали только «всухую»

В турнире доминировали обе наши команды.

Сразу две команды из Липецка поднялись на пьедестал почёта чемпионата ЦФО по регби-7 среди мужчин, прошедшего в Железногорске Курской области.

Вне конкуренции оказался РК «Липецк», выигравший все свои матчи. При этом подопечные Андрея Щукина за весь турнир не позволили ни одному сопернику распечатать свои ворота, обыграв всех «всухую». В финале были повершены хозяева поля – местные «Армейцы», занявшие таким образом 2-е место.

А «бронзовые» медали достались сборной липецкой ОК СШОР, которая проиграла лишь своим старшим товарищам и курянам.

Приз лучшего игрока в составе РК «Липецк» получил Артём Новиков, в рядах ОК СШОР - Дмитрий Торшин.

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Новиков, Торшин и один из тренеров Сергей Бабкин (слева направо)

Всего в турнире принимали участие 10 команд. Успех липчан не случаен: РК «Липецк» сейчас готовится к соревнованиям более высокого уровня – чемпионате России по регби-7 в Премьер лиге и региональные турниры для парней лишь «тренировка в условиях, приближенных к боевым».

Чемпионат стартует в ноябре двумя турами в Сочи. Ещё два тура пройдут в марте-апреле следующего года, а завершится борьба за награды двумя турами в ноябре 2024 года.

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#Регби

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