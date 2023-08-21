46 минут назад
Липецкая вечЁрка: «Наполеон» на Манеже достроят, укушенный змеей и таинственный памятник
Сегодня, 21 августа, строители рассказали, что будут делать с самым известным долгостроем на улице 50 лет НЛМК, врачи вылечили мужчину, укушенного змеей, от которой он спасал детей, и на улице Гагарина нашли памятник с могилы статского советника.
Этот дом на Манеже можно назвать неофициальным памятником обманутым дольщикам. Его последовательно возводили несколько компаний с аффилированными между собой собственниками — «Граунд», «Борсалино» и «СУ-10 треста «Липецкстрой».
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» получил права на долгострой и выплатил дольщикам 730,9 млн рублей за не полученное жилье. Суммы устроили не всех, часть обманутых дольщиков намерена добиваться перерасчета выплат.
Комментаторы засомневались в том, что здание, годами открытое всем стихиям. можно достроить.
— Фундамент хорошо освоился, как раньше храмы строили по 100 лет, — позлословил Веселый.
— Неужели найдутся желающие купить там жилье? Страшно даже, не известно, как была сделана экспертиза и кто принимал окончательное решение о годности постройки, — засомневался Знаю все.
И еще новость про известную раньше в Липецке строительную фирму. Дело застройщиков микрорайона «Европейский» рассмотрят заново. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры бывшим директорам ОАО «Эксстроймаш» (входившего в группу компаний «СУ-5») Сергею Тонких и Сергею Ельчанинову. Их обвиняли в покушении на хищение средств дольщиков в особо крупном размере и мошенничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также штрафом в 800 тысяч рублей каждому.
Тем временем руководитель группы компаний «СУ-5» Михаил Захаров по-прежнему находится в международном розыске. При этом он утверждает, что добился возбуждения в отношении конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» Константина Ефимова уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями».
Вопросы к Ефимову есть и у налоговиков, которые повторно хотят отстранить его от исполнения профессиональных обязанностей и взыскать убытки.
Врачам Липецкой больницы скорой медицинской помощи №1 приходится пожинать плоды жаркого лета. Они вылечили 33-летнего пациента, укушенного гадюкой. Мужчина, увидев детей, играющих со змеёй, попытался отогнать ее, но пострадал сам — гадюка укусила его в обе кисти.
А 68-летнюю липчанку госпитализировали из-за укуса паука. Членистоногое цапнуло ее за палец, когда женщина убирала сухую листву у дома.
Энергетики сегодня сделали неожиданную находку. Во время работ на Гагаринском коллекторе они нашли памятник с могилы статского советника Николая Ивановича Шубина. На памятнике стоит клеймо изготовителя — московской мастерской Кабанова.
— Это была известная московская фирма. Возможно, в Липецке работал ее филиал. Памятник изготовили, но на место не поставили. Но это все пока из области предположений. Загадку памятника еще предстоит разгадать, — рассказал краевед Алексей Нарциссов.
— Все очень просто. За Вечным огнём кладбище. На этом кладбище таких памятников до двухтысячных годов было очень много! Но с каждым годом все меньше и меньше их оставалось. Сами видите, из чего памятник и какой камень. Скорее всего его перли, но не смогли до тащить до места, вырыли яму, закопали и не вернулись. Вот вся тайна, — предположила Наталья.
— В конце 50-х Военный городок был довольно пустынным местом. В районе «Генеральского сада» тоже был пустырь. И там лежал похожий памятник какому-то купцу, — написал Плавали, знаем.
— Прям детектив какой-то, — добавил Агап Борисович.
Завтра в Липецке до +25 градусов, при этом синоптики не исключают кратковременных дождей. Жара наконец-то спала. Ельчан накануне даже градом охладили.