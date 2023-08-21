Липецкая вечЁрка: «Наполеон» на Манеже достроят, укушенный змеей и таинственный памятник

Сегодня, 21 августа, строители рассказали, что будут делать с самым известным долгостроем на улице 50 лет НЛМК, врачи вылечили мужчину, укушенного змеей, от которой он спасал детей, и на улице Гагарина нашли памятник с могилы статского советника.