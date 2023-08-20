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сегодня, 16:25

«Вот и зима пришла в Елец, снеговика можно строить»

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#град #ливень
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Град в Ельце насыпал практически сугробы

Как сообщал GOROD48, в Ельце сегодня прошел сильный дождь и град.

Очередное видео опубликовали в соцсетях ельчане. Из градин в древнем городе «намело» сугробы, и автор видео предположил, что можно строить снеговика.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, удар стихии обошелся с минимальными последствиями. Упало лишь одно дерево на улице Новолипецкой. Но мониторинг ситуации продолжается.

В то же время, в соцсетях появилось видео с упавшими на дорогу сучьями деревьев, преградившими путь грузовику где-то в окрестностях Ельца.



Видео: « Елец Новости города» и « Липецк. Происшествия»

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#град #ливень
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