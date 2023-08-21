Общество
32 минуты назад
Миллионы «СУ-5»: арбитражный суд повторно рассмотрит иск к конкурсному управляющему
К конкурсному управляющему ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» Константину Ефимову имеет претензии и полиция.
24 августа областной арбитражной суд по второму кругу начнет рассматривать иск налоговиков об отстранении от обязанностей конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» Константина Ефимова и о взыскании с него в конкурсную массу находящейся в процессе банкротства компании убытков в размере 35 037 513 рублей. Почему по второму кругу? Потому что так решил Арбитражный суд Центрального округа, который отменил определение Арбитражного суда Липецкой области от 15 ноября 2021 года и постановление Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26 января 2022 года по иску УФНС России по Липецкой области, которыми фискалам было отказано в иске.
Об этом незаурядном процессе GOROD48 уже сообщал. Напомним, что УФНС по Липецкой области сочло незаконными действия Константина Ефимова, который банкротит скандально известную группу компаний «СУ-5», один из ее учредителей — беглый девелопер Михаил Захаров, застройщика микрорайона «Европейский». В частности, налоговики усомнились в прозрачности сделок со зданием по улице Московской, 30е, которое занимал на основании договора аренды с «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» диализный центр «Нефрос-Липецк». По мнению фискалов, конкурсный управляющий заключил договор аренды с ООО «Сирин» за 150 тысяч рублей в месяц, а эта компания передала здание в субаренду диализному центром уже за 1,7 миллиона. Таким образом, львиная доля арендной платы оседала на счетах ООО «Сирин» и выводилась из конкурсной массы, за счет которой должны были быть удовлетворены требования кредиторов.
Налоговики сочли ООО «Сирин» аффилированной с Константином Ефимовым компанией и обратились в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением «о признании ненадлежащими действий конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» Ефимова Константина Владимировича по передаче имущества, принадлежащего должнику в аренду ООО «Сирин» по существенно заниженной стоимости, в ущерб законным интересам должника и его кредиторов, о взыскании с Ефимова К.В. в конкурсную массу ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» убытков в размере 35 037 513 рублей и об отстранении арбитражного управляющего Ефимова К.В. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М».
В свою очередь, Михаил Захаров, находящийся в международном розыске по уголовным делам, связанным с обвинением в мошенничестве со средствами дольщиков микрорайона «Европейский» и в иных преступлениях, утверждает, что добился возбуждения в отношении Константина Ефимова уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). Дело УВМД РФ по Липецку возбудило в августе 2021 года, а сентябре 2022-го переквалифицировало на п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Но расследование идет ни шатко ни валко: дело то приостанавливают в «связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», то возобновляют после вмешательства прокуратуры.
— У «СУ-5» после начала процесса банкротства оставалось много активов. И все эти активы распроданы или сданы в аренду конкурсным управляющим Ефимовым за копейки. Считаю, что он кладет эти деньги себе в карман. Как пример — заключение нового договора аренды на диализный центр с компанией «Сирин». Налоговики просят суд отстранить Ефимова от обязанностей конкурсного управляющего и погасить 35 миллионов рублей убытков. А полиция в отношении Ефимова возбудила уголовное дело. Но пока это все не дает результатов. Кстати, мне недавно стало известно еще об одном примере сбагривания дорогостоящих активов: Ефимов желает продать принадлежащие «СУ-5» апартаменты площадью более 100 квадратных метров в сочинском ЖК «Актер Гэлакси» за 15 миллионов рублей, в то время как их рыночная цена — более 70 миллионов. А мы просто хотим добиться справедливости, не более того, — заявил GOROD48 Михаил Захаров.
«Мы» — это Михаил Захаров и два бывших директора ОАО «Эксстроймаш» (входившей в группу компаний «СУ-5») Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов, приговоренные в прошлом году по обвинениям по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») к 5 годам лишения свободы условно и штрафу по 800 тысяч рублей. Но этот приговор отменил Первый кассационной суд общей юрисдикции.
Михаил Захаров считает, что если бы конкурсный управляющий Константин Ефимов реализовал имущество СУ-5 должным образом, то вырученных средств с лихвой хватило бы для покрытия материального ущерба, в причинении которого обвинили и его, и двух директоров «Эксстроймаша», Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова.
— В арбитражном процессе «УФНС по Липецкой области против Ефимова» фигурируют требования налоговиков о возврате конкурсным управляющим 35 миллионов рублей в конкурсную массу «СУ-5». Всего же Ефимовым было реализовано по состоянию на начало 2021 года имущества компании на 88 миллионов рублей. А всего требований кредиторов по уголовному делу — на 78 миллионов. То есть требования кредиторов уже давно должны быть погашены. Фактически дома в «Европейском» были достроены за средства распроданного имущества, техники, земель «СУ-5». Вопрос: почему этого не дали сделать нам? Почему нам не дали продать часть нашего имущества, чтобы мы смогли выполнить свои обязательства перед дольщиками? — задается вопросом Михаил Захаров.
— А вы не желали бы вернуться в Россию, чтобы лично дать показания по вашему уголовному делу, и по делу конкурсного управляющего Ефимова? — спросил беглого коммерсанта GOROD48.
— Конечно, хочу. Но мне мешает ряд непреодолимых факторов. Первый: закрытые границы. Второй: мое состояние здоровья. Третье: хочу увидеть, чем закончится новый процесс по уголовному делу Тонких и Ельчанинова, ведь до этого их объяснений просто не слышали. Подожду, пока закончится следствие по моему уголовному делу. Германия, кстати, еще в прошлом году отказала России в моей экстрадиции.
Константин Ефимов в свою очередь отказался комментировать выдвинутые в его адрес полицией, налоговиками и Михаилом Захаровым обвинения. Он сказал, что находится в отпуске, и что не боится нового разбирательства в арбитражном суде. А ранее он заявлял GOROD48, что «его действия с конкурсной массой — это обычная оценочная коммерческая практика».
Об этом незаурядном процессе GOROD48 уже сообщал. Напомним, что УФНС по Липецкой области сочло незаконными действия Константина Ефимова, который банкротит скандально известную группу компаний «СУ-5», один из ее учредителей — беглый девелопер Михаил Захаров, застройщика микрорайона «Европейский». В частности, налоговики усомнились в прозрачности сделок со зданием по улице Московской, 30е, которое занимал на основании договора аренды с «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» диализный центр «Нефрос-Липецк». По мнению фискалов, конкурсный управляющий заключил договор аренды с ООО «Сирин» за 150 тысяч рублей в месяц, а эта компания передала здание в субаренду диализному центром уже за 1,7 миллиона. Таким образом, львиная доля арендной платы оседала на счетах ООО «Сирин» и выводилась из конкурсной массы, за счет которой должны были быть удовлетворены требования кредиторов.
Налоговики сочли ООО «Сирин» аффилированной с Константином Ефимовым компанией и обратились в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением «о признании ненадлежащими действий конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» Ефимова Константина Владимировича по передаче имущества, принадлежащего должнику в аренду ООО «Сирин» по существенно заниженной стоимости, в ущерб законным интересам должника и его кредиторов, о взыскании с Ефимова К.В. в конкурсную массу ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» убытков в размере 35 037 513 рублей и об отстранении арбитражного управляющего Ефимова К.В. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М».
В свою очередь, Михаил Захаров, находящийся в международном розыске по уголовным делам, связанным с обвинением в мошенничестве со средствами дольщиков микрорайона «Европейский» и в иных преступлениях, утверждает, что добился возбуждения в отношении Константина Ефимова уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями»). Дело УВМД РФ по Липецку возбудило в августе 2021 года, а сентябре 2022-го переквалифицировало на п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Но расследование идет ни шатко ни валко: дело то приостанавливают в «связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», то возобновляют после вмешательства прокуратуры.
— У «СУ-5» после начала процесса банкротства оставалось много активов. И все эти активы распроданы или сданы в аренду конкурсным управляющим Ефимовым за копейки. Считаю, что он кладет эти деньги себе в карман. Как пример — заключение нового договора аренды на диализный центр с компанией «Сирин». Налоговики просят суд отстранить Ефимова от обязанностей конкурсного управляющего и погасить 35 миллионов рублей убытков. А полиция в отношении Ефимова возбудила уголовное дело. Но пока это все не дает результатов. Кстати, мне недавно стало известно еще об одном примере сбагривания дорогостоящих активов: Ефимов желает продать принадлежащие «СУ-5» апартаменты площадью более 100 квадратных метров в сочинском ЖК «Актер Гэлакси» за 15 миллионов рублей, в то время как их рыночная цена — более 70 миллионов. А мы просто хотим добиться справедливости, не более того, — заявил GOROD48 Михаил Захаров.
«Мы» — это Михаил Захаров и два бывших директора ОАО «Эксстроймаш» (входившей в группу компаний «СУ-5») Сергей Тонких и Сергей Ельчанинов, приговоренные в прошлом году по обвинениям по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») к 5 годам лишения свободы условно и штрафу по 800 тысяч рублей. Но этот приговор отменил Первый кассационной суд общей юрисдикции.
Михаил Захаров считает, что если бы конкурсный управляющий Константин Ефимов реализовал имущество СУ-5 должным образом, то вырученных средств с лихвой хватило бы для покрытия материального ущерба, в причинении которого обвинили и его, и двух директоров «Эксстроймаша», Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова.
— В арбитражном процессе «УФНС по Липецкой области против Ефимова» фигурируют требования налоговиков о возврате конкурсным управляющим 35 миллионов рублей в конкурсную массу «СУ-5». Всего же Ефимовым было реализовано по состоянию на начало 2021 года имущества компании на 88 миллионов рублей. А всего требований кредиторов по уголовному делу — на 78 миллионов. То есть требования кредиторов уже давно должны быть погашены. Фактически дома в «Европейском» были достроены за средства распроданного имущества, техники, земель «СУ-5». Вопрос: почему этого не дали сделать нам? Почему нам не дали продать часть нашего имущества, чтобы мы смогли выполнить свои обязательства перед дольщиками? — задается вопросом Михаил Захаров.
— А вы не желали бы вернуться в Россию, чтобы лично дать показания по вашему уголовному делу, и по делу конкурсного управляющего Ефимова? — спросил беглого коммерсанта GOROD48.
— Конечно, хочу. Но мне мешает ряд непреодолимых факторов. Первый: закрытые границы. Второй: мое состояние здоровья. Третье: хочу увидеть, чем закончится новый процесс по уголовному делу Тонких и Ельчанинова, ведь до этого их объяснений просто не слышали. Подожду, пока закончится следствие по моему уголовному делу. Германия, кстати, еще в прошлом году отказала России в моей экстрадиции.
Константин Ефимов в свою очередь отказался комментировать выдвинутые в его адрес полицией, налоговиками и Михаилом Захаровым обвинения. Он сказал, что находится в отпуске, и что не боится нового разбирательства в арбитражном суде. А ранее он заявлял GOROD48, что «его действия с конкурсной массой — это обычная оценочная коммерческая практика».