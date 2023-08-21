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52 минуты назад

68-летнюю липчанку госпитализировали после укуса паука

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#паук #отравление
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68-летнюю липчанку госпитализировали после укуса паука

Паук цапнул женщину во дворе частного дома.

68-летнюю липчанку укусил паук. Как рассказали GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, женщина убирала сухую траву во дворе собственного дома и паук цапнул её за палец.

Пенсионерку госпитализировали с отравлением ядом животного происхождения, в больнице ей пришлось провести несколько дней, но сейчас пациентку уже выписали.

Это уже далеко не первый этим летом случай, когда пауки кусают липчан. В основном, активность пауки начинают проявлять с наступлением жары.

Сразу после встречи с пауками пациенты жалуются на острую боль в месте укуса. После возникает отёчность и гиперемия — покраснение кожи.

Врачи рекомендуют соблюдать осторожность во время работы и отдыха на даче. При пребывании за городом также рекомендуется проверять одежду, обувь и головные уборы.

Помимо отравления ядом животного происхождения, при укусах пауков также может возникать аллергическая реакция.
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#паук #отравление
3

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