Общество
52 минуты назад
68-летнюю липчанку госпитализировали после укуса паука
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Паук цапнул женщину во дворе частного дома.
68-летнюю липчанку укусил паук. Как рассказали GOROD48 в отделении острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, женщина убирала сухую траву во дворе собственного дома и паук цапнул её за палец.
Пенсионерку госпитализировали с отравлением ядом животного происхождения, в больнице ей пришлось провести несколько дней, но сейчас пациентку уже выписали.
Это уже далеко не первый этим летом случай, когда пауки кусают липчан. В основном, активность пауки начинают проявлять с наступлением жары.
Сразу после встречи с пауками пациенты жалуются на острую боль в месте укуса. После возникает отёчность и гиперемия — покраснение кожи.
Врачи рекомендуют соблюдать осторожность во время работы и отдыха на даче. При пребывании за городом также рекомендуется проверять одежду, обувь и головные уборы.
Помимо отравления ядом животного происхождения, при укусах пауков также может возникать аллергическая реакция.
Пенсионерку госпитализировали с отравлением ядом животного происхождения, в больнице ей пришлось провести несколько дней, но сейчас пациентку уже выписали.
Это уже далеко не первый этим летом случай, когда пауки кусают липчан. В основном, активность пауки начинают проявлять с наступлением жары.
Сразу после встречи с пауками пациенты жалуются на острую боль в месте укуса. После возникает отёчность и гиперемия — покраснение кожи.
Врачи рекомендуют соблюдать осторожность во время работы и отдыха на даче. При пребывании за городом также рекомендуется проверять одежду, обувь и головные уборы.
Помимо отравления ядом животного происхождения, при укусах пауков также может возникать аллергическая реакция.
592