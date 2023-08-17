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38 минут назад
В Индонезии спасли серферов, дрейфовавших 36 часов в открытом океане
В Индонезии спасли четверых серферов, которые смогли выжить после крушения корабля. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Sydney Morning Gerald.
Об исчезновении путешественников стало известно 13 августа. В Индонезии несколько австралийцев хотели отпраздновать день рождения одного из них. По пути к архипелагу Баньяк туристов настигла непогода. Из двух лодок только одна добралась до берега.
Остальные четверо серферов нашлись только 15 августа. Они чудом выжили, 36 часов дрейфуя в океане на досках для серфинга. Через несколько часов местный рыбак нашел еще одного серфера, который отделился от группы и проплыл 32 километра в поисках помощи.
Также спасателям удалось обнаружить двоих из трех членов экипажа. В операции участвовали местные экстренные службы и частные австралийские суда. МИД Австралии зафрахтовал самолет для помощи в поисках.
Об исчезновении путешественников стало известно 13 августа. В Индонезии несколько австралийцев хотели отпраздновать день рождения одного из них. По пути к архипелагу Баньяк туристов настигла непогода. Из двух лодок только одна добралась до берега.
Остальные четверо серферов нашлись только 15 августа. Они чудом выжили, 36 часов дрейфуя в океане на досках для серфинга. Через несколько часов местный рыбак нашел еще одного серфера, который отделился от группы и проплыл 32 километра в поисках помощи.
Также спасателям удалось обнаружить двоих из трех членов экипажа. В операции участвовали местные экстренные службы и частные австралийские суда. МИД Австралии зафрахтовал самолет для помощи в поисках.