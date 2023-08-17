Происшествия
48 минут назад
Липецка запуталась в водорослях на середине Воронежа, ее спас звонок прохожего
Сегодня утром спасатели достали из воды 40-летнюю женщину, пытавшуюся переплыть реку Воронеж.
Женщину, запутавшуюся в водорослях на середине реки, заметил прохожий. Он позвонил в экстренные службы и меньше чем через минуту к липчанке подплыл катер спасателей.
«По признанию самой пострадавшей, она хотела проплыть от городской набережной до лодочной станции.
Медработник спасательного поста согрела продрогшую женщину одеялом и горячим чаем», — рассказали в управлении государственной противопожарной спасательной службы.
«По признанию самой пострадавшей, она хотела проплыть от городской набережной до лодочной станции.
Медработник спасательного поста согрела продрогшую женщину одеялом и горячим чаем», — рассказали в управлении государственной противопожарной спасательной службы.
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Это кто?