Происшествия

48 минут назад

Липецка запуталась в водорослях на середине Воронежа, ее спас звонок прохожего

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#происшествия на воде
Липецка запуталась в водорослях на середине Воронежа, ее спас звонок прохожего

Сегодня утром спасатели достали из воды 40-летнюю женщину, пытавшуюся переплыть реку Воронеж.

Женщину, запутавшуюся в водорослях на середине реки, заметил прохожий. Он позвонил в экстренные службы и меньше чем  через минуту к липчанке подплыл катер спасателей. 

«По признанию самой пострадавшей, она хотела проплыть от городской набережной до лодочной станции.
Медработник спасательного поста согрела продрогшую женщину одеялом и горячим чаем», — рассказали в управлении государственной противопожарной спасательной службы.

2 844
#происшествия на воде

Комментарии (2)

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Это кто?

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