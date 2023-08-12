Жертва очередного ремонта моста – «КамАЗ» свалился в кювет на неудобном объезде

В районе Капитанщино вырулить на извилистой объездной дороге способен не каждый.

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Многотонный «КамАЗ» сегодня опрокинулся в Добровском районе возле села Капитанщино.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и допустил, чтобы машина опрокинулась.

Косвенно к аварии привело любимое занятие липецких дорожников в 2023 году – ремонт моста. Мост у Капитанщино сейчас полностью закрыт на реконструкцию, движение пущено по альтернативной объездной дороге, которая уходит резко вниз и кроме того располагает неудобными поворотами. Легковушке проскочить по этому участку ещё можно, а вот водителям большегрузов приходится постараться, чтобы не повторить судьбу своего коллеги.

К счастью, авария обошлась без пострадавших.