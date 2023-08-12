Происшествия

сегодня, 13:09

Жертва очередного ремонта моста – «КамАЗ» свалился в кювет на неудобном объезде

4 991
#Авария #опрокинулся "КАМАЗ"
2

В районе Капитанщино вырулить на извилистой объездной дороге способен не каждый.

Многотонный «КамАЗ» сегодня опрокинулся в Добровском районе возле села Капитанщино.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и допустил, чтобы машина опрокинулась.

Косвенно к аварии привело любимое занятие липецких дорожников в 2023 году – ремонт моста. Мост у Капитанщино сейчас полностью закрыт на реконструкцию, движение пущено по альтернативной объездной дороге, которая уходит резко вниз и кроме того располагает неудобными поворотами. Легковушке проскочить по этому участку ещё можно, а вот водителям большегрузов приходится постараться, чтобы не повторить судьбу своего коллеги.

К счастью, авария обошлась без пострадавших.

4 991
#Авария #опрокинулся "КАМАЗ"
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что вы скулите?!

43 минуты назад
Это такие качественные и безопастные дороги вам убогим сделали
ответить

Гость

56 минут назад
Объезд ужасный
ответить

Гостья

56 минут назад
Очень безграмотно сделан объезд
ответить

indesit

сегодня, 13:29
Ездуны скорость не соблюдают. Другие им в спину дышат, думая, проскочат серпантин на 60-ти
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В лобовом столкновении на Октябрьском мосту обошлось без пострадавших
#ДТП #авария
1
В лобовом столкновении на Октябрьском мосту обошлось без пострадавших

15 минут назад

Происшествия
Упавшее на проезжую часть на улице Студёновской дерево убрали за полчаса
#Упало дерево
Упавшее на проезжую часть на улице Студёновской дерево убрали за полчаса

41 минуту назад

Происшествия
62-летнему водителю, улетевшему в кювет на «Hyundai», медицинская помощь не понадобилась
#ДТП #перевернулся
2
62-летнему водителю, улетевшему в кювет на «Hyundai», медицинская помощь не понадобилась

45 минут назад

Происшествия
Под Липецком в пожаре погиб мужчина
#Пожар
1
Под Липецком в пожаре погиб мужчина

сегодня, 11:16

Происшествия
В Липецке студент на спор «заминировал» своё учебное заведение
#УМВД #ложное сообщение #терроризм
13
В Липецке студент на спор «заминировал» своё учебное заведение

сегодня, 09:15

Происшествия
Похитителя дынь задержали в Ельце
#кража
5
Похитителя дынь задержали в Ельце

вчера, 15:15

Происшествия