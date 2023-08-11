Уличный приставала напал на отказавшую ему липчанку и растоптал ее телефон

Возбуждено уголовное дело о грабеже.



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Полицейские оперативно отыскали мужчину, который утром 10 августа напал на 38-летнюю жительницу Липецка.



Как сообщили в областном управлении МВД, в девятом часу утра липчанка ехала в автобусе, когда к ней с предложением познакомиться пристал один из пассажиров.



Женщина отказала и вышла из автобуса, разговаривая по телефону. Мужчина догнал ее у торгового центра на улице Советской, схватил за волосы, повалил и выхватил из рук телефон.



«Женщина вырвалась и убежала в торговый центр, откуда вызвала полицию. По горячим следам задержан неработающий, ранее судимый 34-летний житель областного центра. Похищенный телефон, стоимостью в 15 000 рублей он со злости разбил», — сообщили в полиции.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.



