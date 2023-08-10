«Оказавшись в салоне патрульной машины, заметно нервничал»: полицейские задержали водителя с поддельными правами

Права с таким же номером были выданы в Новосибирской области, а на фотографии находился другой человек.

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Грязинские полицейские возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного документа в отношении 35-летнего водителя. 15 июля он предъявил инспекторам ДПС поддельные права.



Автомобиль «ВАЗ-21154», которым управлял 35-летний мужчина, автоинспекторы остановили в Грязях на улице Набережной для проверки документов. Водитель привлек внимание полицейских своим поведением.



«Оказавшись в салоне патрульной машины, водитель заметно нервничал. Как выяснилось у мужчины был для этого серьезный повод. Он предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Полицейские установили, что права с таким же номером принадлежат 40-летнему жителю Нижегородской области. Кроме того, фотография на удостоверении не соответствовала внешности остановленного водителя.



Сейчас следствие устанавливает происхождение фальшивых документов. Мужчине грозит до года лишения свободы.