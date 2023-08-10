Происшествия

сегодня, 09:07

«Оказавшись в салоне патрульной машины, заметно нервничал»: полицейские задержали водителя с поддельными правами

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#подделка документов

Права с таким же номером были выданы в Новосибирской области, а на фотографии находился другой человек.

Грязинские полицейские возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного документа в отношении 35-летнего водителя. 15 июля он предъявил инспекторам ДПС поддельные права.

Автомобиль «ВАЗ-21154», которым управлял 35-летний мужчина, автоинспекторы остановили в Грязях на улице Набережной для проверки документов. Водитель привлек внимание полицейских своим поведением.

 «Оказавшись в салоне патрульной машины, водитель заметно нервничал. Как выяснилось у мужчины был для этого серьезный повод. Он предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полицейские установили, что права с таким же номером принадлежат 40-летнему жителю Нижегородской области. Кроме того, фотография на удостоверении не соответствовала внешности остановленного водителя.

Сейчас следствие устанавливает происхождение фальшивых документов. Мужчине грозит до года лишения свободы.
793
#подделка документов

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