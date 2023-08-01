На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 2 августа станут ремонтные работы по устранению утечки, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Трудовой, Большие ключи – «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы по устранению утечки на водоводе по адресу: Кузнечный переулок, 20. Воду подвезут по вышеуказанным улицам по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



2 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Гражданской, №№ 49, 51, 53-61, 63 по улице Бескрайней, №№ 1-22 по улице Днепровской, №№ 2, 4-28, 30 по улице Донецкой, №№ 4, 6, 8, 9, 10 - 20, 22, 24, 26, 28, 30 по улице Яна Фабрициуса.



С 09:00 до 16:00 обесточат дома №№ 18, 18а, 20 по улице адмирала Макарова.



