Затопленный подвал обошёлся в 125 000 рублей

Нарушения выявили в доме № 2/1 по улице Зои Космодемьянской.

Cотрудники Госжилинспекции побывали с инспекционным визитом в доме № 2/1 по улице Зои Космодемьянской в Липецке и выявили там массу нарушений. Как сообщает ГЖИ, подвал в доме был подтоплен сточными водами из системы водоотведения многоквартирного дома. Также на трубах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале частично отсутствовала тепловая изоляция.Нарушения выявили и на контейнерной площадке и придомовой территории. Так, рядом с контейнерной площадкой обнаружили крупногабаритный строительный мусор.Решением суда должностное лицо управляющей компании ООО «ЦКО» оштрафовано 125 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.