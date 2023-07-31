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Затопленный подвал обошёлся в 125 000 рублей

2 441
#ЖКХ
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Затопленный подвал обошёлся в 125 000 рублей

Нарушения выявили в доме № 2/1 по улице Зои Космодемьянской.

Cотрудники Госжилинспекции побывали с инспекционным визитом в доме № 2/1 по улице Зои Космодемьянской в Липецке и выявили там массу нарушений. Как сообщает ГЖИ, подвал в доме был подтоплен сточными водами из системы водоотведения многоквартирного дома. Также на трубах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвале частично отсутствовала тепловая изоляция.

Нарушения выявили и на контейнерной площадке и придомовой территории. Так, рядом с контейнерной площадкой обнаружили крупногабаритный строительный мусор.

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Решением суда должностное лицо управляющей компании ООО «ЦКО» оштрафовано 125 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
2 441
#ЖКХ
2

Комментарии (2)

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Нина

35 минут назад
Пожалуйста проверьте подвал Опытная,13,первый подъезд,подвал затоплен канализацией,дышать в квартире нечем,вонь по всему подъезду,УК вообще не шевелится
ответить

Веселый

45 минут назад
Это еще днем тараканов не было видно
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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