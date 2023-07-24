Сегодня в Липецке: липчане хотят быть чиновниками и депутатами из-за очень больших зарплат

Рассказываем всё самое главное про наступивший понедельник.

Июль… отменяется

Об июльской жаре в этом году, похоже, можно забыть. Сегодняшний день не станет исключением, столбик термометра поднимется лишь на умеренные 23-25 градусов. Нам за счастье уже то, что день выдастся сухим, осадков не обещают.







Отключения воды

Холодную воду сегодня планово отключат лишь на трёх улицах. С 9:00 до 12:00 с временными неудобствами столкнутся жители домов на улицах Балмочных, 50 и Тельмана, 90, 92. А с 10:00 до 20:00 закрутят вентили на Московской, 117, 119, 149, 149а, 149б, 151, 153.







Отключения света

Из-за планового ремонта на электрических сетях сегодня с 9:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Балмочных, 15б; Гражданской, 1а; Качалова, 5, 10; Нестерова, 8, 8а, 10, 12, 12а; Тельмона, 57. В это же время полностью погрузят во мрак улицу Водопьянова и СНТ «Мичурина».







Пробки

Ещё не было 6 часов утра, а пробки красного цвета были отмечены на электронных картах на улице Тепешковой в районе Центрального рынка и аж в двух местах на проспекте Победы – на перекрестках с улицами Механизаторов и Юных Натуралистов. Как говорится, то ли ещё будет. Победить заторы можно только одним способом: изучить перед выездом «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и выбрать по возможности оптимальный маршрут. Тогда не придётся начинать неделю с опоздания.

Схватки боевых магов (6+)

Липчан приглашают в культурное пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) поиграть в настольные игры.

Активных и увлечённых ждут сегодня в 18:01. В программе «Эпические схватки боевых магов», «Двор чудес» - игра по мотивам Средневековья, «ВонгаМания» - экономическая стратегия по захвату ресурсов Банановой республики и многое другое.







Вход – любая поддержка пространства.

Театральное закульсье (12+)

Необычное мероприятие состоится в библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).









Актриса Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого и педагог по актерскому мастерству Анжелика Фаустова приоткроет тайны театрального закулисья. На лекции-путешествии слушатели смогут узнать обо всех тонкостях процесса создания спектакля, начиная с первых читок «застольного периода» до выпуска премьерных показов. Какое место в спектакле занимает режиссер и его постановочная команда, что делают в цехах художественного оформления, чем занимаются технические службы? Сколько людей задействовано в этом сложном масштабном процессе? Читатели узнают, как шаг за шагом происходит настоящее чудо и спектакль начинает жить.

К 90-летию классика (12+)

В библиотечно-информационном центре «Левобережный» (п-рт Мира, 5) открылась выставка, посвященная классику советской поэзии Евгению Евтушенко.







Экспозиция «Евгений Евтушенко: планета поэзии» приурочена к 90-летию со дня рождения автора. Здесь представлены произведения Евтушенко, книги, рассказывающие об интересных фактах жизни поэта. Читатели узнают о том, что родился Евтушенко в семье геологов, и что его отец любил поэзию и писал стихи, и этот дар передался и сыну. Благодаря родителям он полюбил литературу ещё в детстве, «залпом читал без разбора Дюма, Флобера, Боккаччо, Сервантеса и Уэллса». На книжных полках представлены лирические стихотворения юбиляра: о любви, природе и его гражданская поэзия. Почитатели его таланта найдут много философских произведений, стихов о дружбе и жизни.



Выставка будет работать до конца месяца. График работы библиотеки с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, в воскресенье с 9:00 до 18:00. Вход на выставку свободный.



Не заплывать за буйки

Пусть июль у нас и не жаркий, но многие липчане не могут отказать себе в удовольствии окунуться в реки и пруды. Но не стоит забывать и о безопасности. Проблема настолько острая, что на своём официальном сайте о правилах купания в воде липчанам напомнило даже Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области.

- купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;

- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней - рекомендуется не более 20 минут, причем время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут;

- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;







- не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;

- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- нельзя отплывать далеко от берега на надувных плавсредствах, если вы не умеете плавать;

- находясь на лодке, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать ее сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и посреди фарватера реки;

- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном.

Вроде бы все правила хорошо известны, но пренебрежение ими может по-прежнему стоить кому-то жизни.

Я бы в чиновники пошёл, пусть меня научат…

35% липчан хотели бы работать госслужащими, говорится в очередном исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.







Мужчины готовы становится «слугами народа» чаще женщин: 37% против 33. В высокие кресла тянет по мере увеличения возраста: среди молодежи до 24 лет готовы надеть строгие костюмы и соблюдать чиновничью иерархию 39%, а среди людей старше 45 лет – уже 38%. При этом липчане считают, что попасть на госслужбу можно только коррупционным путем: «Должность госслужащего стоит очень дорого»; «В этой области нужны связи или деньги, а у меня их нет»; «У меня нет таких денег, чтобы купить должность чиновника».



Исследование рынка труда показывает: за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.



Депутаты – лидеры рейтинга неоправданно высоких зарплат

Другое исследование SuperJob приоткрывает причину, по которой многие хотят усесться в кресло госслужащего – зарплаты. При этом сами же липчане считают зарплаты «государевых людей» неоправданно завышенными.







Список самых переоцененных на рынке труда сфер деятельности, по мнению опрошенных, возглавляют депутаты: их зарплаты считают неоправданно высокими 23% россиян. На втором месте — госслужащие (13%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (11%).

По мнению 9% опрошенных, слишком много зарабатывают руководители, по мнению 6% — сотрудники IT-сферы, а 5% считают очень большими доходы футболистов. О гонорарах артистов с недоумением говорят 4%, о сверхдоходах блогеров — 2%. Еще 15% назвали другие слишком переоцененные, по их мнению, профессии: упоминались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи.

Лишь 2% опрошенных считают, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Дорогие липчане! Впереди неделя трудовых подвигов и свершений. А ещё – разнообразных новостей, которые тоже не следует упускать из виду. Все главные новости Липецка и области собраны в одном месте – на GOROD48, просто не забывайте почаще к нам заходить. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного и всегда будете в курсе событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.







