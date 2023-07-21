Пять телок погибли в Грязном этой ночью

А также 13 овец, 20 свиней, 150 голов птицы и пять кроликов.

Ночью 21 июля на улице Чапаева в селе Грязное Липецкого района в горящем хлеву погибло пять телок, 13 овец, 20 свиней, 150 птиц и пять кроликов. Пожарные успели отстоять жилой дом и два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Ранним утром на Товарном проезде в Липецке загорелся павильон «Бензоинструменты» - огонь успел повредить три квадратных метра внешней отделки.



Днем ранее в селе Хворостянка Добринского района сгорел нежилой дом. На 407 километре платного участка трассы М4 «Дон» горел моторный отсек автомобиля «КАМАЗ 65115» - водитель успел самостоятельно его потушить до приезда пожарных. А на улице Полетаева в Липецке сгорел сорокалетний автомобиль «Volkswagen». На улице Заря Коммунизма в селе Головщино Грязинского района огонь уничтожил надворную порстройку.

