Происшествия

35 минут назад

Пять телок погибли в Грязном этой ночью

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#МЧС #пожар
Пять телок погибли в Грязном этой ночью

А также 13 овец, 20 свиней, 150 голов птицы и пять кроликов.

Ночью 21 июля на улице Чапаева в селе Грязное Липецкого района в горящем хлеву погибло пять телок, 13 овец, 20 свиней, 150 птиц и пять кроликов. Пожарные успели отстоять жилой дом и два автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Ранним утром на Товарном проезде в Липецке загорелся павильон «Бензоинструменты» - огонь успел повредить три квадратных метра внешней отделки.

Днем ранее в селе Хворостянка Добринского района сгорел нежилой дом. На 407 километре платного участка трассы М4 «Дон» горел моторный отсек автомобиля «КАМАЗ 65115» - водитель успел самостоятельно его потушить до приезда пожарных. А на улице Полетаева в Липецке сгорел сорокалетний автомобиль «Volkswagen». На улице Заря Коммунизма в селе Головщино Грязинского района огонь уничтожил надворную порстройку.
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#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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Погибли тёлки

11 минут назад
Пфу на вашу писанину.Думал девки.
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Гулливер

12 минут назад
Я сначала, когда прочёл название новости, был шокирован. А потом как понял...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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