«Расчет водоотведения для нового квартала в центре Липецка завышены в 11 раз от нормативного»

Счетная палата Липецка заметила риски в освоении средств бюджетного кредита, выделенного на подведение сетей к будущему району комплексной застройки территории.

Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова рассказала о проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов социальной инфраструктуры по проектам комплексного освоения территорий, предусматривающим жилищное строительство.На эти цели на этот год выделены 1,6 млрд рублей, из которых 96% — финансирование из областного бюджета. На эти средства сейчас строят детский сад в микрорайоне «Университетский» ценой 211,8 млн рублей и детский сад в микрорайоне «Звездный» за 166,2 миллиона. В этом и следующем году также должна быть построена коммунальная инфраструктура для нового микрорайона, который обязана построить компания «Спецфундаментстрой» по пилотному проекту комплексного развития территории в границах улиц Гагарина-Балмочных-Вавилова. Липецкому филиалу «Квадры» за счет бюджетного кредита правительством области выделены 302,9 млн рублей, «Россетей» — 269,9 млн рублей, «Росводоканала» на строительство канализационных сетей — 303,2 млн рублей. Марину Зиборову поразили размеры авансовых платежей по заключенным договорам с «РВК-Липецк» и «Липецкэнерго», составляющих, соответственно, 85% от цены договора, а по договору с «Квадрой» — 65%.— Нам еще нужно привыкнуть к таким астрономическим размерам аванса, — сказала Марина Зиборова.Если к возведению детских садов у Марины Зиборовой не было никаких претензий, то строительство системы канализации по еще одному проекту КРТ, к кварталу в границах улиц Фрунзе-Неделина-Калинина, вызвало вопросы. В частности, расчеты по объему водоотведения, принятой в объеме 17,7 тысячи кубометров в сутки.— При расчете водопотребления и водоотведения в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования города Липецка» (250 л/сутки на человека) и проектного количества жителей (5706 человек) установлено, что удельное водоотведение нового квартала не превысит 1 600 кубометров в сутки. Таким образом, проектное водоотведение проектируемого к комплексной застройке квартала завышено в 11 раз от существующих нормативов, — сказала председатель Счетной палаты.Аудиторы стали разбираться в том, как такое стало возможным. В ответ на их запрос департамент градостроительства и архитектуры мэрии сообщил, что в объем заявленных мощностей включены также уже застроенные территории, территории, предназначенные под деловое, общественное и коммерческое назначение, а также два земельных участка, не имеющих взаимосвязи с проектируемым объектом.— Следует отметить, что включение дополнительных объемов водоотведения несет риски признания данных расходов нецелевыми, — резюмировала Марина Зиборова.— Прокомментируйте, пожалуйста, происходящее, — обратился к вице-мэру Липецка Светлане Сурмий первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.— Мы имеем дело со сложным механизмом уже существующих сетей, мы имеем дело с изношенным коллектором 700-миллиметрового диаметра. Поэтому было принято решение о строительстве резервного коллектора, который, в том числе, возьмет нагрузку центральной части города, а также перспективных территорий застройки в районе улицы Музыки, земель института рапса. Получается, мы комплексно решаем задачу канализования, — сказала вице-мэр-председатель департамента градостроительства и архитектуры.Председатель Счетной палаты Липецка также сообщила, что не располагает информацией о ходе выполнения работ по бюджетному кредиту, распределенному правительством области. Инвестиционные договоры были заключены с монополистами («Квадрой», «Россетями» и «Росводоканалу») и осуществляются с казначейским сопровождением, что подразумевает отсутствие контроля со стороны управления строительства администрации Липецка. На начало июня казначейство оплатило подрядчикам всего 195 млн рублей, или 17% от стоимости работ.