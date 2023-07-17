Первушин сетует на гостиницу без кондиционеров и противную разницу во времени

А его новосибирский коллега заявил, что до последнего был готов усиливать атаку.

В стартовом матче нового сезона липецкий «Металлург» проиграл в гостях «Новосибирску» - 0:1. После игры главные тренеры команд подвели итоги.

«Проблема со вторыми мячами»

- Я хотел бы поздравить всех болельщиков с началом чемпионата. Новая формула турнира, дальние выезды – Новосибирск, следующая у нас Пермь. Здесь интересно, высокий уровень сопротивления, - начал липчанин Сергей Первушин, хотя раньше ругал Лигу за реформу второго дивизиона, - Хотел бы поздравить наших болельщиков, всех липчан с Днём металлурга, Днём города. К сожалению, не удалось нам вернуться из Новосибирска с положительным результатом. Но.… Будем работать, будем исправлять. Если говорить по игре, получилось нервное начало, это объяснимо: далёкий переезд, вчера жара за 30 градусов. Сегодня первые 20 минут мы неправильно выходили из обороны, свалились на длинные передачи. Но как только внесли корректировки, с 20-й минуты начали использовать короткий и средний пас, что позволило отодвинуть игру от своей половины поля, поэтому в первом тайме у наших ворот больше и не было моментов. Сами имели моментик или полумоментик: за счёт провала латераля соперника добежали до чужих ворот…

Во втором тайме также строго сыграли в обороне, попытались действовать на быстрых ответных атаках, но немного не получилось у нас в этом компоненте. А в концовке не дожали: неправильно распорядились мячом там, где нужно было его придержать, успокоить игру. В принципе, если бы игра завершилась – 0:0, то это был бы закономерный результат, а так… Хозяев поздравляю с победой.

- Тяжело ли сейчас в начале чемпионата искать информацию о сопернике?

- Пока сложно, многие команды сильно обновились и являются загадкой. Но прошёл первый тур и станет полегче, ведь сейчас немало аналитических платформ, кое-какая информация уже появится. А так – и вы команду сильно только собрали, - обращается к хозяевам, - и мы команду только собрали. Мы смотрели, как вы играли контрольные матчи с Барнаулом, но я так понимаю, что там много было новичков, просмотровых футболистов. Детальные выводы тут не сделаешь, единственное, что знали – играете по схеме 4-3-3. Знали некоторых ваших футболистов ещё по прошлым годам, когда команда называлась «Сибирью» и выступала в первой лиге. Понимали, что у вас опытная хорошая команда и просто нам здесь не будет.

Плюс, разница во времени - +4 часа для меня самая противная. Даже в Хабаровске и Владивостоке попроще: туда прилетаешь, играешь и улетаешь. А здесь – всё скомкано, да ещё и температура – жара. Ещё гостиница попалась без кондиционеров: в таких условиях готовиться к матчу очень тяжело. Сегодня было прохладнее, хоть играть было проще. Но первый тур имеет свою специфику: много сумбура, единоборств, никто не хотел уступать. К своим ребятам у меня мало претензий, единственное – нужно хладнокровнее распоряжаться мячом, особенно когда мы выходит из обороны или боремся за отскочившие мяч, потому что у нас здесь было много потерь. И свои фирменные атаки мы не довели до ума, потому, что их было очень и очень мало.

- Почему вы сегодня играли в 5 защитников?

- Это наша постоянная рабочая схема: когда мы в атаке – это 3-4-3, но когда соперник владеет инициативой, она превращается в 5-4-1.

- Почему мяч так много времени находился в воздухе?

- Когда мы организовываем прессинг у нас две задачи: первая – отобрать мяч, вторая – заставить соперника играть через длинные передачи. У нас три высоких центральных защитника и предполагается, что много верховых мячей они будут выигрывать. Но тут самое главное так называемые вторые мячи – те мячи, которые отскакивают после борьбы: кто их подбирает? Если подбираем мы, то мы бежим в быструю ответную атаку, а если соперник, значит, он владеет преимуществом. Сегодня в этом компоненте мы выглядели не очень хорошо. Повторяю – есть над чем работать. Мы же со своей стороны не хотели играть через длинные передачи, понимая, что при игре соперника 4-3-3, три нападающих соперника будут прессинговать трёх наших центральных защитников и выход (из обороны в атаку, прим.) нужен либо через центральных полузащитников, организуя классический «квадрат» (игра на удержание мяча, которую футболисты часто используют на тренировках, прим.) – 5 на 2 или 5 на 3, либо – через латералей. Сегодня нас подвело большое количество поспешных действий. Мы внесли корректировки: за счёт открывания центральных полузащитников, через короткие и средние развороты, в принципе, у нас получилось исправить ситуацию. Но не сыграли нападающие – до моментов дело не доходило. Возникали полумоментики: там чуть не долетел мяч, здесь – чуть недодали. Обычно мы больше создаём моментов, чем сегодня. Сегодня соперник нам не позволил создать много моментов.

«Ничья бы устроила, но я не хотел её довольствоваться»

- Сказать, что я раз – наверное, ничего не сказать, - светился от счастья Алексей Медведев, проведший первую игру на посту главного тренера «Новосибирска», - Сегодня на первый план выходил результат, очень важно было стартовать в чемпионате удачно. В принципе, даже если бы мы сегодня не победили, а сыграли вничью, всё равно это было бы хоть маленькое, но движение вперёд. Мы ещё не в самых лучших кондициях, подготовка ещё продолжается – теперь не только через тренировки, но и через игры. Кто-то ещё не самым лучшим образом готов физически, до идеальной игры нам ещё о-очень далеко.

Я очень рад, что мы смогли вырвать победу: несколько хороших моментов мы создали. Особенно в концовке и добились победы. Построение команды у нас ещё продолжается, хочется, чтобы это был не просто коллектив спортсменов, а сплочённая семья. Считаю, что первый шаг к этому мы сделали сегодня. Соперника изучили, все, что ожидали от Липецка, то и увидели: были готовы к тому, что «Металлург» играет вторым номером, всей командой опускается на свою половину поля и, конечно, такую плотную оборону было вскрыть очень тяжело.

- Ближе к концу матча захромал и покинул поле капитан «Новосибирска» Сергей Нарылков. Что с ним?

- Думаю, что к следующей игре он будет готов. Там ничего серьёзного, больше перенапряжения. Всё закономерно: мы готовились на траве, сейчас перешли на искусственное поле. Игрокам, особенно средней линии, сегодня выпал большой объем работы, мышечные проблемы в такой ситуации не редкость. У нас очень хороший медицинский штаб, надеюсь, они быстро поставят Сергея на ноги.

- Как вам связка в нападении Дениса Коноплёва и Максима Житнева?

- Вы наверняка заметили, что за 10-15 минут до конца матча я сделал замены именно в линии атаки (Коноплёв вышел вторым центрфорвардом на 70-й минуте, прим.) потому, что я не хотел довольствоваться малым. Да, меня бы сегодня устроила и ничья, но мы играли только на победу. Решили обострять до конца, матч заканчивали уже с темя форвардами – Рожковым (вышел на 79-й минуте, прим.), Коноплёвым и Житневым. Это и дало результат. Мы и в дальнейшем будем стараться играть в атакующий результативный футбол.

- Как оцените объём работы, выполненный новичками?

- Это моя обязанность: сделать так, чтобы у нас на поле не было людей, которые бы отбывали номер. Объем все выполнили большой, но это касается не только новичков. Понятно, что те ребята, которые уже были в команде, быстрее находят взаимопонимание между собой, но всей нашей команде ещё нужно наладить понимание с полуслова, с полувзгляда.