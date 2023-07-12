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В России назвали регионы с самой большой средней зарплатой

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Лидерами по уровню средней зарплаты в России на 1 мая стали Чукотка — 154,9 тыс. рублей, Москва — 141,9 тыс., ЯНАО — 138 тыс., Магаданская область — 126 тыс., НАО — 112,8 тыс. Об этом говорится в первом в России рейтинге топ-35 субъектов по кредитоспособности населения, составленном по данным Центробанка и Росстата Фондом развития гражданского общества (ФоРГО), сообщают «Известия».
 
 Согласно расчетам авторов, больше всего денег на оплату кредитов от среднемесячной зарплаты по региону сегодня уходит у жителей Архангельской области — 37,67%, Бурятии — 37,3%, Свердловской области — 37,3%, Коми — 35,5%, Томской области — 34,3%, Челябинской области — 33,9% и Московской области — 33%.

Как пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин, исследование показало, что по состоянию на начало мая в России нет ни одного региона с индексом кредитоспособности работающего населения ниже единицы.
 
 «Это означает, что на начало мая в России не было ни одного субъекта, где после уплаты кредита, у граждан остается сумма меньше прожиточного минимума (минимальная стоимость жизни)», — отметил эксперт.
 
 По его словам, в самом благополучном с точки зрения предмета исследования регионе — ЯНАО — индекс составил 4,27. То есть в свободной от долгов части среднемесячной зарплаты умещается более четырех фиксированных наборов товаров и услуг в ценах данного региона.

«В Москве он равен 3,84. Учитывая то, что столица не ресурсодобывающий регион, это высокий показатель. Он говорит о том, что кредитоспособность работающих москвичей стабильно высокая. Всего субъектов с индексом выше чем 3 — восемь, а выше чем 2,5 — 12», — обратил внимание Костин.
 
 Также в ФоРГО отметили: согласно расчетам, наименьшая доля просроченных займов в Севастополе (менее 2%), а наибольшая — в Ингушетии (10,4%). В подавляющем числе регионов (70) эта доля ниже 5%, у пятерки лидеров по данному показателю она менее 3%, пояснили авторы исследования.

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