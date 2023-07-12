Происшествия
сегодня, 09:40
70-летнюю велосипедистку сбила «Лада Веста»
Женщина госпитализирована.
Вечером 11 июля в Усмани на улице Карла Маркса 37-летний водитель «Лады Весты» сбил 70-летнюю велосипедистку. По данным УГИБДД, женщина госпитализирована.
Вчера на дорогах области пострадали два ребенка: оба передвигались на велосипедах.
В Липецке во дворе жилого дома на улице Титова под автомобиль «Датцун» 25-летнего водителя попал 9-летний мальчик. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
В Ельце в начале седьмого вечера на улице Радиотехнической 20-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» сбила 12-летнего велосипедиста. Подростку оказали медицинскую помощь и отправили домой.
Вчера на дорогах области пострадали два ребенка: оба передвигались на велосипедах.
В Липецке во дворе жилого дома на улице Титова под автомобиль «Датцун» 25-летнего водителя попал 9-летний мальчик. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
В Ельце в начале седьмого вечера на улице Радиотехнической 20-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» сбила 12-летнего велосипедиста. Подростку оказали медицинскую помощь и отправили домой.
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
И смех, и грех
60+
Автохлам
Автохам
Ксюша
Оля
на до же
Гость
Автохлам
Гостья