70-летнюю велосипедистку сбила «Лада Веста»

Женщина госпитализирована.

Вечером 11 июля в Усмани на улице Карла Маркса 37-летний водитель «Лады Весты» сбил 70-летнюю велосипедистку. По данным УГИБДД, женщина госпитализирована.



Вчера на дорогах области пострадали два ребенка: оба передвигались на велосипедах.



В Липецке во дворе жилого дома на улице Титова под автомобиль «Датцун» 25-летнего водителя попал 9-летний мальчик. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



В Ельце в начале седьмого вечера на улице Радиотехнической 20-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» сбила 12-летнего велосипедиста. Подростку оказали медицинскую помощь и отправили домой.

