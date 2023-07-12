Происшествия

сегодня, 09:40

70-летнюю велосипедистку сбила «Лада Веста»

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#авария #ДТП
2
70-летнюю велосипедистку сбила «Лада Веста»

Женщина госпитализирована.

Вечером 11 июля в Усмани на улице Карла Маркса 37-летний водитель «Лады Весты» сбил 70-летнюю велосипедистку. По данным УГИБДД, женщина  госпитализирована.

Вчера на дорогах области пострадали два ребенка: оба передвигались на велосипедах.

В Липецке во дворе жилого дома на улице Титова под автомобиль «Датцун» 25-летнего водителя попал 9-летний мальчик. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце в начале седьмого вечера на улице Радиотехнической 20-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» сбила 12-летнего велосипедиста. Подростку оказали медицинскую помощь и отправили домой. 
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#авария #ДТП
2

Комментарии (12)

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И смех, и грех

39 минут назад
60+, ага, и бабок заодно запрети :)))
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60+

45 минут назад
Надо запретить велосипеды , здесь вам не Вьетнам!
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Автохлам

сегодня, 11:34
Автохам, уж тут есть небольшая разница - в тепловозе тормозной путь другой и рулём особо не покрутишь.\\
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Автохам

сегодня, 11:24
Мужик с Липецка, пересади тогда уж и машинистов тепловозов, чего уж тут...
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Ксюша

сегодня, 11:19
А что дети делают на дорогах?
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Оля

сегодня, 11:02
вот шумахер летел
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на до же

сегодня, 10:53
судя по вмятине на стекле бабушка была из железобетона
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Гость

сегодня, 10:52
Гостья, ты видела ?
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Автохлам

сегодня, 10:49
Гостья, они даже тяжелых грузовиков и поездов не видят.
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Гостья

сегодня, 10:37
Понакупят прав и несутся,выпучив глаза. Стариков и детей не видят.
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