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19 минут назад

За полгода СК направил в суды 62 дела о врачебных ошибках

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За пять месяцев 2023 года Следственный комитет направил в суд 62 уголовных дела врачей, чьи действия привели к тяжелым последствиям для пациентов, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Одним из последних примеров стала смерть полковника МВД Павла Колесникова во время стоматологической операции в подмосковном Пушкине. Согласно материалам следствия, в июне 2022 года Колесников обратился в частную клинику, где специалисты предложили ему установить восемь имплантатов под общим наркозом. Во время введения препарата пациент умер.

По данным судмедэкспертизы, врач-анестезиолог не смог вставить трубку, с помощью которой пациент дышит во время наркоза. В результате 49-летний Павел Колесников задохнулся на операционном столе. Врачу предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2. ст. 238 УК РФ). Анестезиолог объявлен в федеральный розыск.

Алгоритма, объясняющего, как обезопасить себя от врачебной ошибки, не существует — некачественная медпомощь может быть оказана как в бюджетном медучреждении по полису ОМС, так и в дорогой частной клинике, отметила медицинский юрист Юлия Казанцева. Кроме того, когда человека кладут на экстренную операцию, способов для «маневра» и проверки врача на профпригодность остается немного.

«Если операция плановая, то лучше получить второе экспертное мнение и лишь затем принимать решение. Если речь идет о платной медпомощи, стоит проверить наличие у клиники лицензии на тот или иной вид вмешательства, обращать внимание на договор и на то, выдается ли чек», — посоветовала она.

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