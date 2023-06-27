53 минуты назад
Завтра в Липецкой области дождливо и прохладно
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти южного циклона — в регионе ожидаются дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов тепла.