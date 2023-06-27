Погода в Липецке

53 минуты назад

Завтра в Липецкой области дождливо и прохладно

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#дождь #похолодание
Завтра в Липецкой области дождливо и прохладно

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется во власти южного циклона — в регионе ожидаются дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура составит от +18 до +23 градусов. 

В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью — от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов тепла. 

503
#дождь #похолодание

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