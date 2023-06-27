ПозиTиV
49 минут назад
С какими мыслями вы переходите эту лужу?
6 664
GOROD48 провел мокрый опрос.
Лужа в начале проспекта Победы стала уже притчей в языцех. Была надежда на то, что после грандиозного ремонта проспекта, на который потратили чуть больше миллиарда бюджетных рублей, дорога будет идеальной, но не случилось. Пешеходный переход напротив того, что было кинотеатром «Спутник», приходится не переходить, а переплывать.
В 2022 году мэрия сообщила, что МКУ «Управление строительства» разрабатывает проект обустройства точки доступа к ливневой канализации. Судя по тому, что сегодня липчане с трудом преодолевают затопленный пешеходный переход, что-то пошло не так.
С какими мыслями вы переходите эту лужу? Спросили мы у горожан. Некоторые с трудом сдерживались, чтобы не перейти на мат. И рекомендовали мэрии все же проложить ливневку. Ведь мочить обувь каждый раз во время дождя — какое же это благоустройство?! Пока же нам приходится лавировать в поисках места, где лужа помельче.
В 2022 году мэрия сообщила, что МКУ «Управление строительства» разрабатывает проект обустройства точки доступа к ливневой канализации. Судя по тому, что сегодня липчане с трудом преодолевают затопленный пешеходный переход, что-то пошло не так.
С какими мыслями вы переходите эту лужу? Спросили мы у горожан. Некоторые с трудом сдерживались, чтобы не перейти на мат. И рекомендовали мэрии все же проложить ливневку. Ведь мочить обувь каждый раз во время дождя — какое же это благоустройство?! Пока же нам приходится лавировать в поисках места, где лужа помельче.
6 664
Я
Липа
ZZZ
ГОСТЬ 13
я
Коммунист