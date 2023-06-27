ПозиTиV

49 минут назад

С какими мыслями вы переходите эту лужу?

6 664
#Говорит Липецк
1

GOROD48 провел мокрый опрос.

Лужа в начале проспекта Победы стала уже притчей в языцех. Была надежда на то, что после грандиозного ремонта проспекта, на который потратили чуть больше миллиарда бюджетных рублей, дорога будет идеальной, но не случилось. Пешеходный переход напротив того, что было кинотеатром «Спутник», приходится не переходить, а переплывать.

В 2022 году мэрия сообщила, что МКУ «Управление строительства» разрабатывает проект обустройства точки доступа к ливневой канализации. Судя по тому, что сегодня липчане с трудом преодолевают затопленный пешеходный переход, что-то пошло не так.

С какими мыслями вы переходите эту лужу? Спросили мы у горожан. Некоторые с трудом сдерживались, чтобы не перейти на мат. И рекомендовали мэрии все же проложить ливневку. Ведь мочить обувь каждый раз во время дождя — какое же это благоустройство?! Пока же нам приходится лавировать в поисках места, где лужа помельче.
6 664
#Говорит Липецк
1

Комментарии (6)

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Я

3 минуты назад
Зато показуху ремонта проспекта победы не на один месяц делали
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Липа

4 минуты назад
Только с матами!!! А ещё поездка в автобусе идентична- всё и виду течет. Куда смотрит АДМИНИСТРАЦИЯ?
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ZZZ

5 минут назад
Группа Плеханово,песня город Липецк четко говорит обо всем в Липецке,как раз таки и о дороге!!!Рекомендую к прослушиванию кто не слышал!)(не реклама)
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ГОСТЬ 13

18 минут назад
Это что за аквамэн летающий))))
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я

35 минут назад
Да они везде, эти лужи на переходах. Спасибо русланчикам №1! Ливнёвка - пережиток проклятого совка.
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Коммунист

38 минут назад
С благодарностью к курсу партии и руководящей роли вождя
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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