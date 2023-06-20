Общество
21 минуту назад
Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие
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Вековой юбилей отметил Николай Тесленко.
В Усманском районе ветеран Великой Отечественной войны Николай Тесленко отметил 100-летний юбилей.
«Коллектив прокуратуры Усманского района поздравил Николая Григорьевича с юбилеем. Фронтовик поделился воспоминаниями о годах военной службы, участии в боях и жизни в трудное послевоенное время», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Фото - vk.com/lipprok
«Коллектив прокуратуры Усманского района поздравил Николая Григорьевича с юбилеем. Фронтовик поделился воспоминаниями о годах военной службы, участии в боях и жизни в трудное послевоенное время», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Фото - vk.com/lipprok
2 209
.i.
Ввп