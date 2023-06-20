Общество

21 минуту назад

Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие

2 209
#долгожители
3
Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие

Вековой юбилей отметил Николай Тесленко.

В Усманском районе ветеран Великой Отечественной войны Николай Тесленко отметил 100-летний юбилей.

 «Коллектив прокуратуры Усманского района поздравил Николая Григорьевича с юбилеем. Фронтовик поделился воспоминаниями о годах военной службы, участии в боях и жизни в трудное послевоенное время», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Фото - vk.com/lipprok

2 209
#долгожители
3

Комментарии (2)

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.i.

8 минут назад
Ввп, ну это ещё по-божески
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Ввп

17 минут назад
Подпол справа сотку с меня требовал
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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