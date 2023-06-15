Происшествия

31 минуту назад

Обвиняемому в убийстве 16-летнего подростка продлили арест

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#убийство
Обвиняемому в убийстве 16-летнего подростка продлили арест

В Усманском районе продлили срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве подростка.

Усманский районный суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей обвиняемому в жестоком убийстве 16-летнего подростка 53-летнему мужчине. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, днём 18 декабря 2022 года в частном доме в селе Куликово Усманского района было обнаружено тело 16-летнего подростка с колото-резаной раной живота.

По версии следствия, 16-летний подросток и 33-летний мужчина пришли в гости к 53-летнему односельчанину. Мужчины и подросток вместе выпивали, а потом гости начали избивать хозяина дома. Тот взял нож и нанес удары обидчикам. Подросток погиб на месте, раненый 33-летний мужчина – сосед 53-летнего хозяина дома сбежал, позже его с ножевыми ранениями доставили в Усманскую ЦРБ.

В этот же день был задержан подозреваемый, в отношении него следственным отделом по Усмани СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Подозреваемый был взят под стражу 19 декабря и с тех пор арест ему регулярно продлевают.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство

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