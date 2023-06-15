Общество

35 минут назад

ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Липецкой области сдала всего одна выпускница

4 458
#ЕГЭ #ГИА #школа
2
ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Липецкой области сдала всего одна выпускница

Высокобалльниками по профильной математике стали 95 выпускников Липецкой области.

Выпускница липецкого лицея №66 Софья Сметанина единственная в Липецкой области написала ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. Девушка собирается поступать на архитектурный факультет в одном из вузов Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, высокобалльниками стали 95 выпускников Липецкой области. Они сдали экзамен по профильной математике более чем на 80 баллов.

Фото представлено пресс-службой управления образования и науки Липецкой области
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#ЕГЭ #ГИА #школа
2

Комментарии (4)

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Мега- мозг!

3 минуты назад
Молодец!
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Себя отмени

5 минут назад
Гость,
ответить

Гость

12 минут назад
Пора отменять ЕГЭ,
ответить

ZZZ

13 минут назад
Умничка
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
154
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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