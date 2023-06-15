ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Липецкой области сдала всего одна выпускница

Высокобалльниками по профильной математике стали 95 выпускников Липецкой области.

Выпускница липецкого лицея №66 Софья Сметанина единственная в Липецкой области написала ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. Девушка собирается поступать на архитектурный факультет в одном из вузов Санкт-Петербурга.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, высокобалльниками стали 95 выпускников Липецкой области. Они сдали экзамен по профильной математике более чем на 80 баллов.



Фото представлено пресс-службой управления образования и науки Липецкой области