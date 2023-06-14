54-летний мужчина сгорел в своем доме

Девять пожаров зарегистрировано на территории Липецкой области 13 июня. В одном из них погиб человек.

Пожар со смертельным исходом случился в селе Урицкое Тербунского района. Деревянный дом на улице 2-ая Сотня загорелся в ночь с 12 на 13 июня, а когда его потушили, на развалинах полностью сгоревшего строения было найдено тело 54-летнего мужчины.Ночью 13 июня в Липецке на улице 40 лет Октября горел автомобиль «Хенда»— огонь повредил моторный отсек и салон на площади два квадратных метра.Дважды за минувшие сутки пожарные расчеты выезжали тушить горевшую сухую траву и четыре раза — мусор на открытой местности.