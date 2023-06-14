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54-летний мужчина сгорел в своем доме

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#МЧС #пожар
54-летний мужчина сгорел в своем доме

Девять пожаров зарегистрировано на территории Липецкой области 13 июня. В одном из них погиб человек. 

Пожар со смертельным исходом случился в селе Урицкое Тербунского района. Деревянный дом на улице 2-ая Сотня загорелся в ночь с 12 на 13 июня, а когда его потушили, на развалинах полностью сгоревшего строения было найдено тело 54-летнего мужчины.

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Ночью 13 июня в Липецке  на улице 40 лет Октября горел автомобиль «Хенда»— огонь повредил моторный отсек и салон на площади два квадратных метра.

Дважды за минувшие сутки пожарные расчеты выезжали тушить горевшую сухую траву и четыре раза — мусор на открытой местности.
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#МЧС #пожар

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Однако

сегодня, 12:49
То пожар, то наводнение...
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
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