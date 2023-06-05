Более 1,6 тысячи одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по физике и истории

В этом году в экзамене по истории увеличилось число заданий.

Сегодня в 21 пункте проведения экзамена в Липецкой области проходят ЕГЭ по физике и истории. Эти экзамены в общей сложности сдают 1649 человек: по истории — 825 человек, по физике – 824 человека.



В этом году в экзамене по истории на два вопроса увеличилось число заданий — теперь их 21: появились задания на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны, также у выпускников проверят умения сравнивать исторические события, процессы, явления.



Экзамен по физике не претерпел существенных изменений. На этом экзамене допускается использование непрограммируемого калькулятора и линейки.



Результаты экзамена станут известны не позднее 21 июня.