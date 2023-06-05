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сегодня, 11:08

Более 1,6 тысячи одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по физике и истории

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#ЕГЭ #ГИА #школа
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Более 1,6 тысячи одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по физике и истории

В этом году в экзамене по истории увеличилось число заданий.

Сегодня в 21 пункте проведения экзамена в Липецкой области проходят ЕГЭ по физике и истории. Эти экзамены в общей сложности сдают 1649 человек: по истории — 825 человек, по физике – 824 человека.

В этом году в экзамене по истории на два вопроса увеличилось число заданий — теперь их 21: появились задания на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны, также у выпускников проверят умения сравнивать исторические события, процессы, явления.

Экзамен по физике не претерпел существенных изменений. На этом экзамене допускается использование непрограммируемого калькулятора и линейки.

Результаты экзамена станут известны не позднее 21 июня.
1 158
#ЕГЭ #ГИА #школа
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Комментарии (1)

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дегустатор

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