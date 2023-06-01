Деревянная бабушка упала на двухлетнюю девочку: родителям выплатят 300 000 рублей

На девочку во время прогулки упала установленная в сквере фигура сказочного персонажа.

В Липецке родителям трёхлетней девочки выплатят компенсацию морального вреда за полученную в городском сквере травму.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой, несчастный случай произошёл, когда девочке было 2,5 года (а в ноябре ей исполнится уже 4 года), на территории сквера «Дубовая роща» в микрорайоне «Университетский».



На девочку во время прогулки упала фигура сказочного персонажа — деревянная бабушка. Ребёнок получил черепно-мозговую травму и травму брюшной полости.



Прокурор Правобережного района Липецка обратился в суд в интересах пострадавшего ребенка с иском о взыскании с МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» компенсации морального вреда.



Решением Правобережного суда родителям выплатят 300 000 рублей.