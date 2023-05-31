«Ельцу» рано во вторую лигу? Или уже поздно?

В древнем городе на футбол приходит больше зрителей, чем в Липецке, но больших задач, увы, нет.

В минувшем туре футбольный «Елец» прошёл испытание лидером первенства СФФ «Центр». На своём поле команда Дениса Жуковского принимала «Орёл», перед которым поставлена задача выиграть турнир и в будущем году вернуться во вторую лигу.

Все пять матчей до визита в древний город орловчане выиграли, не стал исключением и матч в Ельце, в котором гости победили – 4:2.

И всё же было любопытно посмотреть, как «Елец» будет справляться с командой метящей в профессионалы. Ведь в 2000-е и ельчане выступали во втором дивизионе, а в их составе есть, например, 37-летний Александр Кутьин, знававший баталии и во второй лиге.

Встреча прошла с преимуществом гостей, но счёт открыл «Елец». На 22-й минуте в быстрой атаке ельчан Игорь Рогованов пробил с лёту, а на добивание первым успел Александр Молодцов – 1:0.

Увы, но надолго «Елец» не хватило. Душой атак гостей был 25-летний центральный полузащитник Егор Ручкин. Три года назад этот футболист приезжал на просмотр в «Металлург», стучался и в другие клубы, но в итоге кратчайший путь для переходя на профессиональный уровень теперь видит в составе родной команды. На 36-й минуте Егор подал угловой, который завершился красивым голом в падении Ивана Щербакова – 1:1. А до перерыва Ручкин оформил «дубль» и все, по сути, стало ясно – 3:1.

На 68-й минуте ельчан ещё раз огорчил Георгий Борисов, красиво сыгравший в «стеночку» с Щербаковым и катнувший мяч в дальний угол ворот Дмитрия Дробота.

А в конце матча случился курьёз. Ельчане разыграли угловой Александр Ролдугин-младший навесил в район вратарской на Сергея Саввина, но удар у мощного центрального защитника толком не получился. Однако мяч срикошетил от головы Щербакова и нырнул в ворота. Так игрок «Орла» к забитому мячу и результативной передаче добавил ещё и автогол.

Бомбардирских подвигов как обычно ждали от Кутьина, но играющий заместитель директора «Ельца», заменённый на 85-й минуте, по сути имел только один реальный голевой шанс в самом начале игры, но удар пришёлся над перекладиной.

«Елец» сыграл 6 игр – 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения, что соответствует лишь 7-му месту. Думать о повышении в классе не приходится. А жаль. На матч в райцентре пришли 800 зрителей – это почти в два раза больше, чем на крайнюю домашнюю игру «Металлурга» с раменским «Сатурном», посещаемость которой сам липецкий клуб оценил в 450 человек.

Елец выходит – город более футбольный, чем Липецк? Следующий матч ельчане проведут в посёлке городского типа Елань, что в Волгоградской области с дебютантом турнира местным «Урожаем», который идёт строчкой выше – на 6-м месте.