В России

25 минут назад

Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения РФ и Киргизии о создании объединенной системы ПВО

52
#система ПВО #ратификация

Само соглашение между двумя странами было подписано в Москве 16 августа 2022 года. Общая система ПВО станет в свою очередь составной частью объединенной системы ПВО стран СНГ.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, подписал закон о ратификации соглашения РФ и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, для размещения сил ПВО российской стороны в районе коллективной безопасности Киргизия передает РФ на период действия документа на безвозмездной основе земельный участок площадью пять гектаров.

Уточняется, что соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие аналогичные периоды при отсутствии у сторон намерения прекратить его действие, - пишет Lenta.ru.

О намерении Москвы и Бишкека создать ОРС ПВО стало известно в июле 2022 года. Целью проекта назвали совершенствование противовоздушной обороны в регионе.
52
#система ПВО #ратификация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В Белгородской области были атакованы два промышленных предприятия
#Белгород #атака
В Белгородской области были атакованы два промышленных предприятия

сегодня, 16:28

В России
#авиация
CК начал проверку инцидента с самолетом в Новокузнецке

сегодня, 16:18

В России
Минтруд сообщает о сокращении в РФ числа женщин фертильного возраста
#женщины #рождаемость #численность
Минтруд сообщает о сокращении в РФ числа женщин фертильного возраста

сегодня, 15:43

В России
Президент РФ подписал закон о правилах установки дорожных камер
#дорожные камеры
Президент РФ подписал закон о правилах установки дорожных камер

сегодня, 15:05

В России
Власти поддержали продление моратория на правила перевозки грузов через Ж/Д на восток
#перевозка грузов #железная дорога
Власти поддержали продление моратория на правила перевозки грузов через Ж/Д на восток

сегодня, 14:23

В России
Минпромторг предлагает оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам
#автомобили #локализация #автопром
Минпромторг предлагает оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам

сегодня, 13:35

В России