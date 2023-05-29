25 минут назад
Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения РФ и Киргизии о создании объединенной системы ПВО
Само соглашение между двумя странами было подписано в Москве 16 августа 2022 года. Общая система ПВО станет в свою очередь составной частью объединенной системы ПВО стран СНГ.
В соответствии с ним, для размещения сил ПВО российской стороны в районе коллективной безопасности Киргизия передает РФ на период действия документа на безвозмездной основе земельный участок площадью пять гектаров.
Уточняется, что соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие аналогичные периоды при отсутствии у сторон намерения прекратить его действие, - пишет Lenta.ru.
О намерении Москвы и Бишкека создать ОРС ПВО стало известно в июле 2022 года. Целью проекта назвали совершенствование противовоздушной обороны в регионе.