Происшествия
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Камера видеонаблюдения записала разбившего окна автомойки мужчину
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Сумма ущерба устанавливается.
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23 мая в 22:16 в Липецке на автомойке по улице 50 лет НЛМК мужчина в черной шапке и медицинской маске разбил окна.
Его действия записала камера наблюдения. На ролике запечатлено, как мужчина движется в сторону автомойки с пакетом, потом бьет пакетом с твердим содержимым по стеклу, оно разбивается, а злоумышленник убегает. Вскоре появляются двое сотрудников мойки: мужчина и женщина, но догнать хулигана им не удалось.
Узнавших человека на видео просят позвонить в дежурную часть УМВД по Липецкой области по телефонам: 22-15-41, 36-91-60.
«Ущерб будет установлен в рамках проверки», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Его действия записала камера наблюдения. На ролике запечатлено, как мужчина движется в сторону автомойки с пакетом, потом бьет пакетом с твердим содержимым по стеклу, оно разбивается, а злоумышленник убегает. Вскоре появляются двое сотрудников мойки: мужчина и женщина, но догнать хулигана им не удалось.
Узнавших человека на видео просят позвонить в дежурную часть УМВД по Липецкой области по телефонам: 22-15-41, 36-91-60.
«Ущерб будет установлен в рамках проверки», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 677
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