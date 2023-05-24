Происшествия

сегодня, 21:07

Камера видеонаблюдения записала разбившего окна автомойки мужчину

3 677
#хулиганство

Сумма ущерба устанавливается.

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23 мая в 22:16 в Липецке на автомойке по улице 50 лет НЛМК мужчина в черной шапке и медицинской маске разбил окна.

Его действия записала камера наблюдения. На ролике запечатлено, как мужчина движется в сторону автомойки с пакетом, потом бьет пакетом с твердим содержимым по стеклу, оно разбивается, а злоумышленник убегает. Вскоре появляются двое сотрудников мойки: мужчина и женщина, но догнать хулигана им не удалось.

Узнавших человека на видео просят позвонить в дежурную часть УМВД по Липецкой области по телефонам: 22-15-41, 36-91-60.

«Ущерб будет установлен в рамках проверки», - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 677
#хулиганство

Комментарии (3)

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селянин

15 минут назад
Ревнивец окоянный.
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111

43 минуты назад
По соседству есть подобная мойка?
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Гость

55 минут назад
Шустрый, как понос
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