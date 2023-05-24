Естественная убыль населения в Липецкой области снизилась на 31%

Однако число умерших в Липецкой области все еще остается заметно выше новорожденных.

В январе-марте 2023 года в Липецкой области родились 1950 малышей – на 4% меньше, чем годом ранее (2027 новорожденных). Среди них 37% детей, или 732 младенца родились у матерей первыми, 34% (663 ребенка) – вторыми, 29% (564 малыша) – третьими и последующими. В январе-марте 2023 года родилось 29 пар близнецов и 1 тройня. В возрасте до 18 лет стали матерями 24 женщины, сообщает Липецкстат.



За первые три месяца умерли в Липецкой области 4161 человек, что на 20% меньше, чем в январе-марте 2022 года (5209 умерших). Естественная убыль населения снизилась на 31% и составила 2211 человек, или 8 человек на 1000 человек населения – годом ранее она была 11,4 на 1000 жителей Липецкой области, а число умерших превышало число родившихся на 3182 человека.



За три месяца 2023 года в регионе зарегистрировано 924 брака, что на 14% меньше, чем в январе-марте 2022 года. При этом число зарегистрированных разводов увеличилось на 6%: если в январе-марте 2022 года их количество составляло 1051, то в январе-марте 2023 года – 1110. А в целом число разводов по итогам января-марта оказалось выше числа браков, тогда как год назад липчане играли больше свадеб, чем расторгали свои союзы.



