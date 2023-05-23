В Липецкой области завтра дождливо, туманно и по-летнему тепло

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью местами умеренные дожди, в отдельных районах туман, местами грозы, днем небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью — от +9 до +14 градусов, днем — от +22 до +27.



В Липецке облачно, днем с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем —от +23 до +25 градусов.



День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 0 градусов.



