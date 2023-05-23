сегодня, 17:00
В Липецкой области завтра дождливо, туманно и по-летнему тепло
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно, днем с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем —от +23 до +25 градусов.
День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 0 градусов.
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19.05.2023 17:00Погода в Липецке