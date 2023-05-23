Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области завтра дождливо, туманно и по-летнему тепло

526
#дождь #туман
В Липецкой области завтра дождливо, туманно и по-летнему тепло

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью местами умеренные дожди, в отдельных районах туман, местами грозы, днем небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью — от +9 до +14 градусов, днем — от +22 до +27. 

В Липецке облачно, днем с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем —от +23 до +25 градусов.

День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 0 градусов. 

526
#дождь #туман

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
7
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области дожди, грозы и до +22
#дожди #грозы
4
В Липецкой области дожди, грозы и до +22

вчера, 17:06

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью дожди и грозы
#погода
3
В Липецкой области ночью дожди и грозы

21.05.2023 16:29

Погода в Липецке
В Липецкой области завтра до +24
#Погода
В Липецкой области завтра до +24

20.05.2023 17:00

Погода в Липецке
Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару
#дожди #ветер
4
Небольшие дожди и северный ветер собьют летнюю жару

19.05.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +28
#жара
1
В Липецкой области сухо и до +28

18.05.2023 17:07

Погода в Липецке
Жара наступает: в Липецкой области до +28
#жара
3
Жара наступает: в Липецкой области до +28

17.05.2023 17:00

Погода в Липецке