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сегодня, 11:04

Липчанин получил сильные ожоги на отдыхе в Турции

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#ожог
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Липчанин получил сильные ожоги на отдыхе в Турции

40-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 28% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирована первая в этом году жертва солнечных ожогов: 40-летний липчанин обратился к врачам сразу после возвращения из Турции. У него диагностированы солнечные ожоги 28% тела первой степени.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожоги в последний день своего отдыха, когда бегал по пляжу без майки. В результате у него обгорели голова, тело и руки.

Сейчас 40-летнему пациенту отделения ставят капельницы. Такие сильные солнечные ожоги могут дать осложнение на почки.

Кроме того, в ожоговом центре проходит лечение 60-летняя женщина, которая нагрела воду для купания (горячая вода в её доме отключена из-за гидравлических испытаний), и когда несла кастрюлю, опрокинула её на себя.
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#ожог
3

Комментарии (2)

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Крокодил Гена

26 минут назад
Жаль женщину, здоровья ей. Долбаная квадра
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it_happens

37 минут назад
Ни слова больше. Куда переводить деньги?
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