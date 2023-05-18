Липчанин получил сильные ожоги на отдыхе в Турции

40-летний липчанин госпитализирован с солнечными ожогами 28% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирована первая в этом году жертва солнечных ожогов: 40-летний липчанин обратился к врачам сразу после возвращения из Турции. У него диагностированы солнечные ожоги 28% тела первой степени.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожоги в последний день своего отдыха, когда бегал по пляжу без майки. В результате у него обгорели голова, тело и руки.



Сейчас 40-летнему пациенту отделения ставят капельницы. Такие сильные солнечные ожоги могут дать осложнение на почки.



Кроме того, в ожоговом центре проходит лечение 60-летняя женщина, которая нагрела воду для купания (горячая вода в её доме отключена из-за гидравлических испытаний), и когда несла кастрюлю, опрокинула её на себя.

