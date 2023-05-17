Музыка лета в Скорняково-Архангельское. «Не только джаз на пруду 2023»

17 июня в усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет музыкальный фестиваль "Не только Джаз на пруду". Для многих стало традицией начинать с него лето. В этом году выступят: заводные Bravis Brass Band, они соединили в своем творчестве популярную музыку в оригинальных аранжировках и зажигательные танцы, создав настоящее шоу.

Джаз от трио Олега Аккуратова, который является активным участником проектов Игоря Бутмана. Мелодичные и западающие в душу песни от популярнейших инди-групп России Сироткина и Жени Любич. И хедлайнер фестиваля Therr Maitz во главе с невероятным Антоном Беляевым.

Фестиваль любят не только за хорошую музыку, но и за атмосферу, царящую в усадьбе в этот день. Будет множество локаций со своей музыкой и настроением, развлечения и активности для взрослых и детей, пространства для развития и релакса, лодочки, воздушные шары и прочие маленькие радости, которые сделают этот день приятным и незабываемым.

Фестивали в усадьбе уникальны, для каждого мы придумываем свои пространства и развлечения. Но абсолютно на всех мы уделяем внимание детям, для них всегда много активностей – мастер-классы, театр, игры, квесты. А пока дети будут заняты, родители смогут прогуляться по всем пространствам фестиваля, послушать разную музыку, попробовать разную кухню и в чем-то поучаствовать. В этом году мы расширим пространство йоги, добавим больше танцев, в крепости появится уголок Франции и много еще всего интересного нас ждет, но главное — это музыка.

В этом году будут потрясающие группы, каждая со своим стилем и настроением. Будет Женя Любич с невероятно нежным вокалом, думаю, все помнят ее песни из фильма «Он дракон». Сироткин, он пишет саундтреки к огромному количеству фильмов и сериалов, возможно, кто-то не знает их исполнителя, но точно узнают песни. Будут невероятно энергичные Bravis Brass Band и Therr Maitz, и настоящий джаз от трио Олега Аккуратова.

Лето – пожалуй, единственное время года, когда зарядиться энергией, витаминами, солнцем и положительными эмоциями нужно так, чтобы запаса хватило и на осень с зимой. Бессменный информационный партнер, хороший друг Усадьбы, коммуникативное агентство Прайд Медиа – и в этом году обеспечивает наш фестиваль информационной поддержкой, гостей – впечатлениями, которые будут согревать и по завершении фестиваля. А всех своих партнеров Прайд Медиа заряжает на пути к успеху каждый день.

Фестиваль «Не только джаз на пруду» точно станет отличным началом этого прекрасного лета. Ждем вас в гости!

Мероприятие для лиц старше 6 лет Реклама

Подробности и вся информация на сайте https://jazznaprudu.ru/

Фото предоставлены ООО «Бальмонт» Усадьба Скорняково-Архангельское

ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково,

ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318