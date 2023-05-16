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45 минут назад

В Липецке может измениться работа светофора на улице Терешковой

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#светофор
В Липецке может измениться работа светофора на улице Терешковой
Липчане обратили внимание на неудобную работу светофора для перехода рядом с остановкой «7-й микрорайон» в Липецке.

Светофорный объект на перекрестке улиц Терешковой и Игнатьева настроен следующим образом: поток с улицы Игнатьева пропускает автомобили и автобусы на улице Терешковой. Но вместе с машинами на красный сигнал светофора стоят и пешеходы, которые курсируют между торговым центром и остановкой, хотя могли бы спокойно перейти дорогу.

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За комментарием, предполагается ли изменение работы светофора, мы обратись в пресс-службу администрации Липецка.

— «Липецкгорсвете» принял заявку на изменение режима работы светофорного объекта в районе остановки «7-й микрорайон». Специалисты организации проработают возможность перенастройки оборудования, — ответили в мэрии.

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#светофор

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