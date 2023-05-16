В Липецке может измениться работа светофора на улице Терешковой

Липчане обратили внимание на неудобную работу светофора для перехода рядом с остановкой «7-й микрорайон» в Липецке.Светофорный объект на перекрестке улиц Терешковой и Игнатьева настроен следующим образом: поток с улицы Игнатьева пропускает автомобили и автобусы на улице Терешковой. Но вместе с машинами на красный сигнал светофора стоят и пешеходы, которые курсируют между торговым центром и остановкой, хотя могли бы спокойно перейти дорогу.За комментарием, предполагается ли изменение работы светофора, мы обратись в пресс-службу администрации Липецка.— «Липецкгорсвете» принял заявку на изменение режима работы светофорного объекта в районе остановки «7-й микрорайон». Специалисты организации проработают возможность перенастройки оборудования, — ответили в мэрии.