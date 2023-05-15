Происшествия
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С водителя скорой потребовали 283 845 рублей за разбитую неотложку
Суд обязал его выплатить «Центру скорой медицинской помощи и медицины и катастроф Липецкой области» 70 000 рублей.
Грязинский городской суд рассмотрел иск «Центра скорой медицинской помощи и медицины и катастроф Липецкой области» к водителю неотложки.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 20 июля 2022 года столкнулись автомобили «Форд Тразинт» скорой помощи и «Рено». Виновником ДТП был признан водитель автомобиля скорой, который был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Ненадлежащее расположение транспортного средства на проезжей части».
В ДТП автомобиль скорой помощи получил механические повреждения, размер затрат на проведение ремонта, без учета заменяемых запчастей, составил 283 845 рублей. Работодатель также потребовал взыскать с водителя расходы на оплату услуг эксперта в 6 000 рублей и расходы по оплате госпошлины — 6 038 рублей.
Водитель иск не признал и оспаривал свою вину: по его словам, он двигался на экстренный вызов, включив специальный сигнал.
При этом водитель «Форда» пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности обгона, он выполнял этот маневр, несмотря на то, что двигавшийся впереди автомобиль «Рено» подал сигнал поворота налево… А по правилам, водители машин с включенным проблесковым маячком, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ПДД только при обеспечении безопасности движения. Воспользоваться приоритетом они могут лишь убедившись, что им уступают дорогу.
Представитель водителя неотложки в суде ссылалась на его сложное материальное положение, наличие кредитов и несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Также в семье мужчины воспитываются двое несовершеннолетних детей его супруги, один из детей имеет инвалидность.
Учитывая материальное и семейное положение водителя скорой, суд взыскал с него 70 000 рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 20 июля 2022 года столкнулись автомобили «Форд Тразинт» скорой помощи и «Рено». Виновником ДТП был признан водитель автомобиля скорой, который был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Ненадлежащее расположение транспортного средства на проезжей части».
В ДТП автомобиль скорой помощи получил механические повреждения, размер затрат на проведение ремонта, без учета заменяемых запчастей, составил 283 845 рублей. Работодатель также потребовал взыскать с водителя расходы на оплату услуг эксперта в 6 000 рублей и расходы по оплате госпошлины — 6 038 рублей.
Водитель иск не признал и оспаривал свою вину: по его словам, он двигался на экстренный вызов, включив специальный сигнал.
При этом водитель «Форда» пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности обгона, он выполнял этот маневр, несмотря на то, что двигавшийся впереди автомобиль «Рено» подал сигнал поворота налево… А по правилам, водители машин с включенным проблесковым маячком, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ПДД только при обеспечении безопасности движения. Воспользоваться приоритетом они могут лишь убедившись, что им уступают дорогу.
Представитель водителя неотложки в суде ссылалась на его сложное материальное положение, наличие кредитов и несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Также в семье мужчины воспитываются двое несовершеннолетних детей его супруги, один из детей имеет инвалидность.
Учитывая материальное и семейное положение водителя скорой, суд взыскал с него 70 000 рублей.
Алкан лтз