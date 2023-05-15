Спасатели вызволили кошку из заброшенного колодца

Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки.

Накануне сотрудники приюта «Счастливый берег» спасли кошку. Пара липчан, гулявшая в лесополосе в районе Тракторного, услышала жалобное мяуканье. В заброшенном колодце ребята увидели кошку и позвонили по номеру 112. Служба «112»передала заявку приюту «Счастливый берег».«В колодце была вода, насколько там глубоко никто не знает, но наш спасатель сделал свою работу на отлично! Кошку отвезли в наш приют. Присмотритесь, возможно ее ищут», — написали в своем паблике сотрудники приюта.Один из комментаторов предположил, что кошка беременна.

Фото, видео: vk.com



