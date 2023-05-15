Общество
сегодня, 11:05
Спасатели вызволили кошку из заброшенного колодца
7 547
Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки.
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Накануне сотрудники приюта «Счастливый берег» спасли кошку. Пара липчан, гулявшая в лесополосе в районе Тракторного, услышала жалобное мяуканье. В заброшенном колодце ребята увидели кошку и позвонили по номеру 112. Служба «112»передала заявку приюту «Счастливый берег».
«В колодце была вода, насколько там глубоко никто не знает, но наш спасатель сделал свою работу на отлично! Кошку отвезли в наш приют. Присмотритесь, возможно ее ищут», — написали в своем паблике сотрудники приюта.
Один из комментаторов предположил, что кошка беременна.
«В колодце была вода, насколько там глубоко никто не знает, но наш спасатель сделал свою работу на отлично! Кошку отвезли в наш приют. Присмотритесь, возможно ее ищут», — написали в своем паблике сотрудники приюта.
Один из комментаторов предположил, что кошка беременна.
Фото, видео: vk.com
7 547
Беременна?!
тАТЬЯНА
Да
Ася
Добро
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ.
Спасибо добрым людям!