Общество

сегодня, 11:05

Спасатели вызволили кошку из заброшенного колодца

7 547
#кошка #спасатели

Животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки.

Загрузка плеера
Накануне сотрудники приюта «Счастливый берег» спасли кошку. Пара липчан, гулявшая в лесополосе в районе Тракторного, услышала жалобное мяуканье. В заброшенном колодце ребята увидели кошку и позвонили по номеру 112. Служба «112»передала заявку приюту «Счастливый берег».

«В колодце была вода, насколько там глубоко никто не знает, но наш спасатель сделал свою работу на отлично! Кошку отвезли в наш приют. Присмотритесь, возможно ее ищут», — написали в своем паблике сотрудники приюта.

Один из комментаторов предположил, что кошка беременна.

Фото, видео: vk.com




7 547
#кошка #спасатели

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Беременна?!

6 минут назад
Не. Тогда не ищут.
ответить

тАТЬЯНА

7 минут назад
Похоже ,кошка слегка окосела от стресса
ответить

Да

8 минут назад
Молодцы ребята,бедная кошка
ответить

Ася

14 минут назад
Как приятно читать такие добрые новость! Спасибо людям!!!
ответить

Добро

16 минут назад
Спасибо Вам за человечность!
ответить

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ.

26 минут назад
Хоть одна организация которая в действительности спасает животных из трудной ситуации в городе. И это не единичный случай этой конторы.
ответить

Спасибо добрым людям!

сегодня, 11:24
Бедная! Испугалась, наверное!
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Липчанин заставил водителя и его помощника загрузить выброшенный в посадках мусор обратно в машину
#мусор #несанкционированная свалка
11
Липчанин заставил водителя и его помощника загрузить выброшенный в посадках мусор обратно в машину

36 минут назад

Общество
Двум управляющим компаниям выписали крупные штрафы
#ЖКХ
2
Двум управляющим компаниям выписали крупные штрафы

сегодня, 10:57

Общество
Из областной детской больницы выписывают мальчика, пережившего клиническую смерть в бассейне
#несчастный случай #бассейн
2
Из областной детской больницы выписывают мальчика, пережившего клиническую смерть в бассейне

сегодня, 10:26

Общество
В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов
#спасатели
В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов

сегодня, 10:22

Общество
На здании областной научной библиотеки появится подсветка
#библиотека #ремонт
3
На здании областной научной библиотеки появится подсветка

сегодня, 09:33

Общество
Сегодня в Липецке: депутаты во мраке, дети поедут на дачу, у трети липчан нет денег на отпуск
#Сегодня в Липецке
30
Сегодня в Липецке: депутаты во мраке, дети поедут на дачу, у трети липчан нет денег на отпуск

сегодня, 07:00

Общество