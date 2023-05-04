Липецкая вечЁрка: зоозашитница будет ловить собак, лифт в «Октябре» и чистка перехода у Центрального рынка

Сегодня, 4 мая, стала известна фирма, выигравшая тендер по отлову собак в Липецке, строители заверили, что к 320-летию города закончат фасад бывшего ККЗ «Октябрь», и рабочие вытащили тонны грязи из ливневки в подземном переходе у Центрального рынка.









Между тем в Госдуме намерены внести поправки в закон об ответственном владении животными, которые позволят регионам применять «гуманную эвтаназию», то есть отстреливать животных. Судя по комментариям, которые оставляли читатели под материалом о собачьем тендере, часть горожан согласна с таким решением проблемы.



— Товарищи, все уже придумано до нас в других странах. Надо перенимать рабочий опыт. Отлов-ветосмотр-проверка на агрессию. Затем собака остаётся в приюте на месяц-два. Если её никто не забрал за это время, то её безболезненно усыпляют. Те, кто возмущён, сначала должны перестать есть мясо целиком, ведь у коров и кур тоже есть чувства и привязанность к человеку. Это рабочий способ решения проблемы. И, конечно, все должны быть с чипами, а кто выгнал собаку из дома-получает штраф, — предложила Неравнодушная.



— Занятие зоозащитой сегодня выгодный бизнес. Остаётся порадоваться за зоозащитницу! — написал Animal Planet.



GOROD48 посмотрел,



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Кстати, в здании появится лифт для маломобильных посетителей, а вот гранитные ступени «Октября» заменят искусственным камнем.



— Начальники в касках, работяги без. На лесах не пристёгнуты, без защитных очков, без спецодежды. Ну и городишко у нас. Мда уж, — заметил посмотрев видео Инженер по ТБ.



— Пока все хорошо — подрядчик держит слово. Главное, чтобы он еще и за качество ответил через несколько лет. Заказчик (глава Липецка Евгения Уваркина) — принимайте как положено, а не как всегда! (мосты и дороги), оставьте о себе хорошую память липчанам, — попросил Игорь.



И еще по поводу гарантийных обязательств. На Петровском мосту, который ремонтировали пять лет назад,



Отсутствие быстрой реакции на запрос чиновников от «Уваровской передвижной механизированной колонны № 22» выглядит весьма странным, так как у этой фирмы в регионе пара крупных незавершенных контрактов — реконструкция моста через железнодорожные пути в Грязях и строительство моста через реку Матыра — завершающий этап Восточного обхода.



Из подземного перехода у Центрального рынка рабочие











Можно предположить, что именно эта грязь была причиной затопления перехода во время дождей. Несколькими днями ранее сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» установили в переходе насос, но он не выдержал испытания дождем.



Завтра, кстати,



Накануне мы уже предупреждали вас о том, что пятого мая в центре Липецка пройдет легкоатлетическая эстафета. Организаторы сдвинули время ее проведения. Обратите внимание,



Автобусы, маршруты которых совпадают с местом проведения эстафеты, будут работать в режиме ожидания. Маршрут забега: площадь Соборная — улица Ленина — улица Гагарина — площадь Героев — улица Гагарина — площадь Авиаторов — улица Гагарина — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — площадь Соборная. Как-то так получилось, что патриотический забег не нашел отклика у комментаторов, которые в пятницу в это время планировали ехать на работу.



— Я живу как раз в зоне маршрута эстафеты. Чтобы добраться до работы, автор идеи этой показухи мне дирижабль выдаст? — спросил Суровый липчанин. Отловом и содержанием собак теперь займется фирма «Автотехцентр № 1», директором которой является известная липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао. Ее фирма выиграла тендер управления главного смотрителя Липецка . Кажется, идеальный выбор, работу будет выполнять человек, который все время защищал животных.Между тем в Госдуме намерены внести поправки в закон об ответственном владении животными, которые позволят регионам применять «гуманную эвтаназию», то есть отстреливать животных. Судя по комментариям, которые оставляли читатели под материалом о собачьем тендере, часть горожан согласна с таким решением проблемы.— Товарищи, все уже придумано до нас в других странах. Надо перенимать рабочий опыт. Отлов-ветосмотр-проверка на агрессию. Затем собака остаётся в приюте на месяц-два. Если её никто не забрал за это время, то её безболезненно усыпляют. Те, кто возмущён, сначала должны перестать есть мясо целиком, ведь у коров и кур тоже есть чувства и привязанность к человеку. Это рабочий способ решения проблемы. И, конечно, все должны быть с чипами, а кто выгнал собаку из дома-получает штраф, — предложила— Занятие зоозащитой сегодня выгодный бизнес. Остаётся порадоваться за зоозащитницу! — написалGOROD48 посмотрел, как продвигаются работы по реконструкции бывшего ККЗ «Октябрь» . Ее производит фирма «Липецксантехмонтаж-1» по нацпроекту «Культура» почти за миллиард рублей. К Дню города строители обещали показать липчанам готовый фасад, похоже, все идет по плану и из графика рабочие не выбиваются.Кстати, в здании появится лифт для маломобильных посетителей, а вот гранитные ступени «Октября» заменят искусственным камнем.— Начальники в касках, работяги без. На лесах не пристёгнуты, без защитных очков, без спецодежды. Ну и городишко у нас. Мда уж, — заметил посмотрев видео— Пока все хорошо — подрядчик держит слово. Главное, чтобы он еще и за качество ответил через несколько лет. Заказчик (глава Липецка Евгения Уваркина) — принимайте как положено, а не как всегда! (мосты и дороги), оставьте о себе хорошую память липчанам, — попросилИ еще по поводу гарантийных обязательств. На Петровском мосту, который ремонтировали пять лет назад, найден строительный брак : просадка, трещины асфальта и образование колейности. Управление строительства Липецка сначала попросило подрядчика, «Уваровскую передвижную механизированную колонну № 22», исправить брак, но тот никак на просьбу не отреагировал. Тогда заказчик отправился в Арбитражный суд, который подтвердил, что причиной трещин и колейности стали некачественно выполненные работы с использованием некачественных материалов. Мостостроители теперь должны заплатить шесть миллионов рублей за ремонтно-восстановительные работы.Отсутствие быстрой реакции на запрос чиновников от «Уваровской передвижной механизированной колонны № 22» выглядит весьма странным, так как у этой фирмы в регионе пара крупных незавершенных контрактов — реконструкция моста через железнодорожные пути в Грязях и строительство моста через реку Матыра — завершающий этап Восточного обхода.Из подземного перехода у Центрального рынка рабочие выудили тонны грязи , которая скопилась в дождеприемниках. Клад не нашли, только мокрый песок и мусор.Можно предположить, что именно эта грязь была причиной затопления перехода во время дождей. Несколькими днями ранее сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» установили в переходе насос, но он не выдержал испытания дождем.Завтра, кстати, синоптики обещают дождь , правда, небольшой. Вряд ли он позволит протестировать сегодняшнюю работу по очистке дождеприемников.Накануне мы уже предупреждали вас о том, что пятого мая в центре Липецка пройдет легкоатлетическая эстафета. Организаторы сдвинули время ее проведения. Обратите внимание, открытие эстафеты назначено на 09:45, а старт — на 10:00. Автобусы, маршруты которых совпадают с местом проведения эстафеты, будут работать в режиме ожидания. Маршрут забега: площадь Соборная — улица Ленина — улица Гагарина — площадь Героев — улица Гагарина — площадь Авиаторов — улица Гагарина — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — площадь Соборная. Как-то так получилось, что патриотический забег не нашел отклика у комментаторов, которые в пятницу в это время планировали ехать на работу.— Я живу как раз в зоне маршрута эстафеты. Чтобы добраться до работы, автор идеи этой показухи мне дирижабль выдаст? — спросил