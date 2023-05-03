Липецкая вечЁрка: новый директор технопарка, жизнь без воды и ремонт фонтана Комсомольского пруда

Сегодня, 3 мая, приступила к работе новый директор липецкого технопарка Жанна Хайрединова, уже неделя, как девять семей обходятся без холодной и горячей воды из-за того, что соседка не пускает слесарей, и фонтаны Комсомольского пруда пообещали отремонтировать к лету.





— Основное, что нужно сделать сейчас — создать максимально благоприятный климат для бизнеса в Липецке. Предпринимательское сообщество чрезвычайно нуждается в промплощадках. Между регионами идет колоссальная конкуренция за места для ведения бизнеса. Успешные стартапы переезжают туда, где им комфортно. Если не предпринимать срочных мер, Липецк может потерять часть экономического потенциала, склонного мигрировать туда, где его ждут. Если хотите, это моя стратегическая задача в липецком технопарке, — такова программа Жанны Хайрединовой.



— Интересно, почему эти бизнес-таланты лезут на бюджетные должности? — спросил комментатор.



— Завидовать нечему, зарплата маленькая, персонал технопарка слабоват, мало кто знает о целях технопарка, но если не завалить работу, то есть перспектива административного роста, — ответил ему Milk.



В коммунальный тупик попали девять семей, живущих на улице Кривенкова, 21. Уже неделю им приходится обходиться



Спустя неделю коммунальщикам удалось разыскать дочь хозяйки квартиры, но та оказалась в командировке. Обещает вернуться в ближайшее время.



А жительница дома № 40 по улице Катукова Светлана Белякова подала 21 (!) заявку в управляющую компанию «Порядок», чтобы починили крышу —



— Бесполезно с ними бороться, у них есть хорошая «крыша», которая не течёт. Сам пытаюсь третий год добиться устранения протечек, но придётся самому всё делать (нанимать бригаду, платить и больше не жаловаться). — написал vlad.



И хорошие новости. Фонтанный комплекс Комсомольского пруда



— Потом надо запустить рыбу, чтобы было где рыбачить! — попросил Пенсионер.



А пляжи уже начали готовить к сезону. Тендер выиграла компания «Труженик». За полтора миллиона она



— Новолипецкий пляж весь в собачьих какашках, нужно принять меры, запрещающие выгул собак, — пожаловалась Коренная липчанка.



— Коренная липчанка, не ври. Людишки там гадят. Мы с моей, брезгуем там гулять, думаю что и другие собачники тоже, лучше за город уехать, на озеро, — ответила Animal planet.



Завтра в Липецке



И обратите внимание, 5 мая с 11:00 до 12:00 в Липецке пройдёт



Фото: vk.com В липецком технопарке сменился директор. Андрей Рясков внезапно ушел , его кресло заняла Жанна Хайрединова . Она стала девятым руководителем технопарка с его создания в 2012 году. 35-летняя Жанна Хайретдинов хорошо известна бизнес-сообществу. Она занялась предпринимательством еще с вузовской скамьи, когда придумала проект по развитию мясного табунного коневодства. Создала «Закрытый клуб предпринимателей». Была лидером регионального отделения партии «Родина».— Основное, что нужно сделать сейчас — создать максимально благоприятный климат для бизнеса в Липецке. Предпринимательское сообщество чрезвычайно нуждается в промплощадках. Между регионами идет колоссальная конкуренция за места для ведения бизнеса. Успешные стартапы переезжают туда, где им комфортно. Если не предпринимать срочных мер, Липецк может потерять часть экономического потенциала, склонного мигрировать туда, где его ждут. Если хотите, это моя стратегическая задача в липецком технопарке, — такова программа Жанны Хайрединовой.— Интересно, почему эти бизнес-таланты лезут на бюджетные должности? — спросил комментатор.— Завидовать нечему, зарплата маленькая, персонал технопарка слабоват, мало кто знает о целях технопарка, но если не завалить работу, то есть перспектива административного роста, — ответил емуВ коммунальный тупик попали девять семей, живущих на улице Кривенкова, 21. Уже неделю им приходится обходиться без воды из-за того, что слесари не могут попасть в квартиру, где случилась протечка. Сотрудники управляющей компании «Кантри» вместо того, чтобы вынуждены искать родственников больной женщины — она никого не пускает к себе.Спустя неделю коммунальщикам удалось разыскать дочь хозяйки квартиры, но та оказалась в командировке. Обещает вернуться в ближайшее время.А жительница дома № 40 по улице Катукова Светлана Белякова подала 21 (!) заявку в управляющую компанию «Порядок», чтобы починили крышу — квартиру женщины постоянно затапливает . Дело дошло до того, что у ее пятилетнего ребенка на фоне сырости развилась аллергия. Госжилинспекция оштрафовала УК на четверть миллиона. Ну и что, управляшка не стала подавать документы на продление лицензии.— Бесполезно с ними бороться, у них есть хорошая «крыша», которая не течёт. Сам пытаюсь третий год добиться устранения протечек, но придётся самому всё делать (нанимать бригаду, платить и больше не жаловаться). — написалИ хорошие новости. Фонтанный комплекс Комсомольского пруда обещают запустить в мае–июне , когда починят подпорную стенку. Ее уже ремонтировали в прошлом году, но выяснилось, что она прохудилась в другом месте. На работы придется потратить 1,6 миллиона бюджетных рублей.— Потом надо запустить рыбу, чтобы было где рыбачить! — попросилА пляжи уже начали готовить к сезону. Тендер выиграла компания «Труженик». За полтора миллиона она должна привести в порядок четыре пляжа : сокольский, новолипецкий, тракторозаводской и пляж на набережной. Рабочие обязаны установить буйки, «лягушатники», прочистить фонтанчики, починить, испорченное за зиму оборудование.— Новолипецкий пляж весь в собачьих какашках, нужно принять меры, запрещающие выгул собак, — пожаловалась— Коренная липчанка, не ври. Людишки там гадят. Мы с моей, брезгуем там гулять, думаю что и другие собачники тоже, лучше за город уехать, на озеро, — ответилаЗавтра в Липецке до + 19 градусов . Лето все ближе.И обратите внимание, 5 мая с 11:00 до 12:00 в Липецке пройдёт легкоатлетическая эстафета , посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут забега: площадь Соборная — улица Ленина — улица Гагарина — площадь Героев — улица Гагарина — площадь Авиаторов — улица Гагарина — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — площадь Соборная. Общественный транспорт будет работать здесь в режиме ожидания. А на площади Соборной и подъезде к ней со стороны улицы Зегеля с 00.00 до 14.00 запретят не только проезд, но и остановку, и стоянку.