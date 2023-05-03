Завтра в Липецкой области заметно потеплеет – днем до +21

4 мая Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается. 5 и 6 мая регион окажется под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 мая – 12-13 градусов тепла, что в пределах нормы, 6 мая – 6-8 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +6 до +8 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.



День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза.



