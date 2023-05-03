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Завтра в Липецкой области заметно потеплеет – днем до +21

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#потепление
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Завтра в Липецкой области заметно потеплеет – днем до +21

4 мая Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается. 5 и 6 мая регион окажется под влиянием атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 и 5 мая – 12-13 градусов тепла, что в пределах нормы, 6 мая – 6-8 градусов тепла, что на 6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем – от +16 до +21 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +6 до +8 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.

День 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза. 

3 307
#потепление
1

Комментарии (3)

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Житель

31 минуту назад
Холодное лето 23го !
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Дуся

43 минуты назад
Зато через два дня заметно похолодает.И так до конца весны.
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Люся

57 минут назад
Интересно какая погода будет 9 мая? надеюсь не такой ледник как 1-вого.
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