Происшествия

7 минут назад

Из гаража украли вещи на 39 300 рублей

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#кража
Из гаража украли вещи на 39 300 рублей

Пропали туристический стул, магнитофон, бензогенератор.

19 апреля в липецкий отдел полиции №4 обратился 34-летний мужчина с заявлением о краже из гаража: пропали туристический стул, магнитофон, бензогенератор. Ущерб липчанин оценил в 39 300 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина не был в гараже с начала марта и 19 апреля обнаружил, что дверь открыта. При этом признаков взлома не было.

Под подозрение попал 67-летний липчанин — родственник предыдущей хозяйки гаража, у которого был от него ключ. А новый хозяин гаража не сменил замок.

В результате подозреваемый спокойно открыл дверь своим ключом и вывез вещи на автомобиле.

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Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.
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#кража

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