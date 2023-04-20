Из гаража украли вещи на 39 300 рублей

Пропали туристический стул, магнитофон, бензогенератор.

19 апреля в липецкий отдел полиции №4 обратился 34-летний мужчина с заявлением о краже из гаража: пропали туристический стул, магнитофон, бензогенератор. Ущерб липчанин оценил в 39 300 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина не был в гараже с начала марта и 19 апреля обнаружил, что дверь открыта. При этом признаков взлома не было.Под подозрение попал 67-летний липчанин — родственник предыдущей хозяйки гаража, у которого был от него ключ. А новый хозяин гаража не сменил замок.В результате подозреваемый спокойно открыл дверь своим ключом и вывез вещи на автомобиле.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.