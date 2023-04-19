Экономика

41 минуту назад

В Липецкой области втрое выросло количество точек, где на кассе можно снять наличные

168
#деньги
В Липецкой области втрое выросло количество точек, где на кассе можно снять наличные

Сделать это можно в магазинах и на заправках.

Более чем в 330 организациях торговли и сферы услуг Липецкой области люди могут снять на кассе наличные: в основном, это магазины и автозаправки. Примерно треть из них находится в сельской местности: далеко не везде есть офисы банков и банкоматы. За полгода количество таких мест выросло почти втрое. Об этом сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России. 
Чтобы воспользоваться сервисом «наличные на кассе», необходимо перед оплатой покупки сообщить кассиру о своем желании снять определенную сумму с карты наличными. 

В среднем за одну покупку липчане снимали по 2 тысячи рублей. С одной карты в день можно снять до 5 тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч рублей.

168
#деньги

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