В Липецкой области втрое выросло количество точек, где на кассе можно снять наличные

Сделать это можно в магазинах и на заправках.

Чтобы воспользоваться сервисом «наличные на кассе», необходимо перед оплатой покупки сообщить кассиру о своем желании снять определенную сумму с карты наличными.

С одной карты в день можно снять до 5 тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч рублей.

Более чем в 330 организациях торговли и сферы услуг Липецкой области люди могут снять на кассе наличные: в основном, это магазины и автозаправки. Примерно треть из них находится в сельской местности: далеко не везде есть офисы банков и банкоматы. За полгода количество таких мест выросло почти втрое. Об этом сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.В среднем за одну покупку липчане снимали по 2 тысячи рублей.